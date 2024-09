Ambiente, scuola, giovani. Le priorità della sinistra a sostegno di Pierucci

Assi viari, ambiente, scuola, ma anche una maggiore attenzione ai giovani, all’inclusione e alla parità di genere. Sono questi i punti programmatici presentati ieri nel Giardino degli Osservanti da Federico Gilardetti, giovane consigliere comunale di Massarosa candidato nella lista a sostegno della candidatura a presidente della Provincia di Marcello Pierucci, espressione delle rete degli amministratori civici, progressisti e di sinistra del nostro territorio. Con Gilardetti anche la "squadra" che domenica 29 settembre sosterrà la candidatura di Pierucci: Andrea Favilla, vicesindaco di Camaiore, Daniele Bianucci, Ilaria Vietina, Michela Sargentini, consigliera comunale del comune di Massarosa e Stefano Manfredi, del consiglio comunale di Viareggio. "Il tema su cui puntiamo maggiormente è sicuramente quello ambientale – ha commentato Gilardetti - Nella nostra provincia ci sono grandi partite che riguardano l’ambiente, come la questione sull’ampliamento della base militare a Coltano, sulla quale riteniamo che la Provincia debba assumere una posizione chiara di contrarietà. C’è poi la questione degli assi viari, un progetto fermo a diversi anni fa che non rispecchia quelle che sono le attuali esigenze del nostro territorio".

"Come gruppo – prosegue – ci ispiriamo ai valori costituzionali, della resistenza e dell’antifascismo. Sappiamo che la Provincia in questi anni ha fatto molto per portare avanti questi valori, per questo ci auguriamo che si continui a lavorare in questa direzione. Pensiamo anche a una Provincia come veicolo del messaggio dell’inclusione e delle politiche di parità di genere, ma anche a una politica che guardi alle nuove generazioni, attenta alle esigenze dei ragazzi. Il rilancio del progetto del Cantiere giovani è infatti uno dei nostri principali obiettivi". Tra le proposte anche una mobilità lenta e sostenibile: "La situazione dei trasporti pubblici nella nostra provincia ha subito evidenti peggioramenti e il trasporto pubblico locale deve essere senz’altro incrementato – commenta Gilardetti – Anche la mobilità lenta è una direzione che un paese civile come il nostro deve perseguire: pensiamo che su tutto il territorio della provincia debba essere incrementata la rete ciclabile, importante sia per i cittadini che per i turisti".

"Tra i punti anche i plessi scolastici del territorio: crediamo che le scuole debbano avere un’attenzione particolare per quanto riguarda la manutenzione straordinaria e puntuale ma anche il miglioramento funzionale delle strutture".

"Dopo una fase iniziale di grande perplessità, con Pierucci abbiamo trovato ampia disponibilità e un punto di incontro che ci ha permesso di esprimerci con chiarezza e avere risposte positive riguardo ai temi che abbiamo proposto. Forti dei temi a noi cari – conclude Gilardetti – pensiamo di poter portare grande valore alla nuova amministrazione provinciale". "Federico è stato molto bravo a riunire le tante anime della sinistra – dicono i consilgieri – – C’è massima fiducia, aspettiamo il verdetto di domenica".

Giulia Prete