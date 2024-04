All’esame della patente con le microcamere. Due denunciati

A due giorni uno dall’altro, due episodi uguali. Due cittadini nigeriani di 40 e 42 anni residenti a Firenze, con felpe e camicie con telecamere integrate, cercavano di superare l’esame della patente grazie ai suggerimenti di un complice, che avrebbe dovuto imboccare loro le risposte dei quiz. Ma gli aspiranti neopatentati non avevano fatto i conti con il funzionario esaminatore e gli agenti della polizia stradale di Lucca che hanno identificato e denunciato i due e sequestrato le apparecchiature elettroniche. Necessario anche l’intervento del personale sanitario, per rimuovere un auricolare rimasto incastrato in un orecchio.