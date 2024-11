Allarme giovani e violenza. Chiamata del Centro Luna per oltre 500 studenti

Nel nome di “Break the chain: libertà e rispetto nelle relazioni in adolescenza“ il Centro Antiviolenza Luna Aps in collaborazione con la concessionaria Lucar Toyota di Lucca organizza per domani nel complesso di San Francesco una maxi chiamata a cui hanno risposto 500 studenti e studentesse degli istituti Paladini, Passaglia, Busdraghi, Fermi, Benedetti e Carrara.

L’occasione è quella offerta dalla Giornata interanzionale contro la Violenza di Genere (il 25 novembre) per disinnescare comportamenti sbagliati – come la possessività – che insorgono già in età adolescenziale. E il testimonial sarà d’eccezione, l’attore Matteo Paolillo reduce dal grande successo della serie Rai “Mare fuori“, ma anche cantante e scrittore, che interagirà con i giovani sul tema della violenza di genere e il controllo delle relazioni intime.

“L’obiettivo – sottolinea Daniela Caselli, presidente dell’Associazione Centro antiviolenza Luna Aps – è quello di offrire strumenti utili alla costruzione di relazioni basate sul rispetto delle libertà individuali. Ci ha fatto enorme piacere riscontrare immediato entusiasmo e grande adesione da partre delle scuole secondarie di secondo grado. Sarà una bellissima giornata“.

Bella e utile visto che aumentano drammaticamente, come testimoniato dai dati offerti dall’associazione nella conferenza stampa di ieri, i casi di violenza nelle fasce di età molto basse 18-25 anni (il 25% degli accessi). “Da noi si stanno rivolgendo molti minorenni nei confronti dei quali ci possiamo muovere su ordinanza del tribunale e con i genitori. Segnalano casi di violenze e molestie psicologiche dei fdanzati, ma anche, al nostro sportello dedicato, disagi emotivi e casi di bullismo. E’ un’età in cui l’affiancamento è importante e non sempre semplice: non in tutti i casi infatti i giovani vogliono confidarsi con i genitori, magari lo fanno ma soltanto con uno dei due, mentre noi abbiamo bisogno di entrambe le firme“.

Con il Liceo Paladini il Centro Luna ha fatto partire anche un altro importante progetto legato all’affettività e alla sessualità che coinvolgerà tutte le classi terze (sono sette) per tutto l’anno, anche con la presenza di personale Asl. “Ci fanno tante domande, ad esempio come capire quando si è innamorati e come evitare malattie trasmissibili. Sono interessati e partecipi, un ottimo punto di partenza“.

Laura Sartini