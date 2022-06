Al via lo svuotamento dell’invaso di Borgo

Energia pulita, innovazione, sicurezza e sostenibilità: sono questi i criteri con cui Enel Green Power sta proseguendo nell’attuazione del programma pluriennale per il potenziamento, la manutenzione ed il restyling degli impianti idroelettrici della Toscana, con particolare riferimento a quelli situati sull’asta fluviale del fiume Serchio e del torrente Lima.

Dopo l’avvio delle operazioni alla diga di Trombacco, tra Vergemoli e Gallicano, alla diga e alla centrale di Vinchiana, nel territorio comunale di Lucca, a partire da martedì 21 giugno Enel Green Power infatti darà il via alle attività di svuotamento dell’invaso di Borgo a Mozzano per la prosecuzione degli interventi per la manutenzione delle opere civili e di tutte le paratoie dello sbarramento, nonché per l’ammodernamento del relativo sistema di comando, così da garantire la massima efficienza nella gestione dell’invaso sia per l’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile sia per l’aspetto idrico e ambientale.

Complessivamente in Toscana, nel quadriennio 2021-2025, Enel Green Power sta effettuando investimenti importanti con benefici sia in termini di ottimizzazione degli impianti per la produzione di elettricità da fonte rinnovabile sia per quanto riguarda l’ecosistema fluviale con azioni che incrementano la sicurezza, la vivibilità e la sostenibilità del fiume stesso.

Lo sbarramento fluviale di Borgo a Mozzano, l’opera idraulica più a valle sull’asta del Serchio ed alimenta la vicina centrale idroelettrica di Vinchiana, potrà essere svuotato completamente in circa tre giorni, in relazione all’andamento dei parametri ambientali risultanti dal monitoraggio, dopodiché inizieranno i lavori che si concluderanno a fine novembre, quando riprenderanno le attività di reinvaso della diga.

Enel Green Power informa, inoltre, che durante l’operazione di vuotatura potranno verificarsi temporanei intorbidimenti dell’acqua rilasciata a valle della diga: a questo proposito, il corso d’acqua interessato dalle operazioni sarà oggetto di un piano di monitoraggio ambientale durante tutto il periodo delle attività di svaso.

Marco Nicoli