Agevolazioni e bandi attivi per attività e famiglie

Si è chiuso ieri alle 12 il bando emesso dal Comune di Gallicano per la concessione di contributi a copertura di una quota della tassa rifiuti, la Tari, per l’anno 2024 e rivolto alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande situate nelle frazioni montane con un’altitudine superiore a 250 metri, secondo i criteri definiti nel bando stesso. I fondi che l’amministrazione di Gallicano, guidata dal sindaco David Saisi, ha destinato a tale agevolazione sono pari a 5.000 euro, mentre sono attivi ulteriori strumenti di supporto con scadenza 31 gennaio.

"Anche per quest’anno in corso - spiega Saisi - , abbiamo deciso di destinare dei diversi pacchetti di aiuti ad ambiti del nostro territorio che ne formano il tessuto sociale, concretizzato con bandi dal valore di circa 20mila euro. Prima dell’inizio del mio terzo mandato avevo promesso che non avrei mancato di offrire il sostegno dell’amministrazione impegnandomi, con la mia squadra, a trovare i fondi necessari per alleggerire i costi da sostenere per le famiglie, le imprese, le attività commerciali del territorio e gli investimenti effettuati nelle rispettive aziende, oltre all’attenzione da porre nei riguardi dell’associazionismo locale. Questo, in pratica, è quello che abbiamo messo sul tavolo di lavoro e approvato in giunta negli ultimi mesi del 2024, aggiungendo anche un capitolo dedicato al sostegno delle imprese montane e dei piccoli negozi di vicinato che, specialmente in aree distanti dal centro, costituiscono non un semplice servizio commerciale, bensì importanti presidi sociali di comunità e punti di riferimento per tutti gli abitanti. Promesse mantenute con i fatti, che costituiscono l’ossatura del rapporto fiduciario instaurato negli anni con i nostri concittadini".

Attivi al momento, fino alla scadenza del 31 gennaio, il bando per la concessione di contributo a copertura di una quota tassa rifiuti per le utenze domestiche, con fondi pari a 6mila euro, il bando per la concessione di contributi, pari a un totale di 2mila euro, a favore di esercizi di vicinato, operanti prevalentemente nel settore alimentare. Oltre a questi ci sono il bando di 3mila euro per le agevolazioni a sostegno degli investimenti sulle imprese operanti nel comune di Gallicano e quello di 6mila euro rivolto a soggetti non aventi finalità di lucro. Il tutto, bollette Tari, fatture e costi vari, riferibile all’anno 2024.

Fiorella Corti