Addio all’ex partigiano Carlo Serio

Lutto in città per la scomparsa del partigiano Carlo Serio (nella foto), ex presidente dell’Anpi, morto all’età di 91 anni. La Provincia di Lucca in una nota "esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Carlo Serio, nato a Siena nel 1932 e che a Lucca ha vissuto tutta la sua vita. Una vita che lo ha visto, giovanissimo, a 13 anni, già impegnato nella Resistenza, fare la staffetta per i partigiani, perché, come lui stesso ricordava, proprio la sua giovane età gli permetteva di passare inosservato e, quindi, di poter portare messaggi e armi ai partigiani impegnati nella liberazione dai nazi-fascisti".

"Nel tempo – sottolinea Palazzo Ducale – , ha continuato il suo impegno, essendo membro sempre attivo dell’Anpi, di cui è stato anche presidente e, successivamente, presidente onorario. Con la sua perdita, si spegne una delle voci più importanti di quei giorni. Un testimone che sapeva trasmettere le esperienze vissute in prima persona e dalla sua famiglia, facendo divenire la Memoria patrimonio di ognuno di noi. Ricordi che resteranno comunque, grazie alla sua testimonianza che non si spegnerà mai e che continuerà ad arricchirci. La Provincia di Lucca è vicina alla famiglia di Carlo Serio in questo triste momento e le porge le più sentite condoglianze per quello che non è solo il dolore di una famiglia, ma che è una perdita condivisa dall’intera comunità lucchese".