Addetti alla vendita con i negozi Stroili

Stroili, presente sul mercato con quasi 400 gioiellerie di proprietà, oltre 1800 dipendenti e oltre un migliaio di rivenditori autorizzati in Italia, è alla ricerca

di personale in Toscana. In particolare, cerca addetti alle vendite per una nuova apertura e per negozi

a Firenze, Campi Bisenzio e Siena. I contratti offerti sono a tempo determinato e part time, di circa 20-24 ore settimanali, con successiva possibilità

di inserimento. Tra i requisiti: diploma di scuola superiore, conoscenza fluente della lingua inglese, esperienza nella vendita, preferibilmente nel settore moda e accessori, disponibilità al lavoro su turni.

Per consultare le posizioni aperte nei punti vendita

del Centro Italia e per candidarsi: www.stroilioro.com/it_IT/lavora-con-noi-negozi-centro.