A Villa Guinigi si balla con In perspective

Il movimento, il tempo presente e i luoghi che, attraverso la danza, assumono nuova identità. È questa la suggestione che sta alla base di In perspective, spettacolo site-specific, vale a dire ideato e realizzato appositamente per essere inserito in un determinato ambiente, maturato nell’officina di Try Creations e in programma venerdì 17 maggio alle 16 (con repliche alle 17 e alle 18) negli spazi del Museo nazionale di Villa Guinigi.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’accordo di valorizzazione tra la Direzione regionale Musei della Toscana del Mic, diretta da Stefano Casciu, i Musei nazionali di Lucca diretti da Luisa Berretti, e l’Associazione Amici delle Arti APS, per promuovere la diffusione e lo sviluppo della cultura in tutte le sue manifestazioni, con particolare riferimento all’attività musicale e artistica. In perspective è una performance che fa dell’incontro tra danza, architettura e musica il suo punto di forza. Un lavoro pensato dagli stessi giovani ballerini di Try Generation2, accompagnati dall’artista multidisciplinare Laida Aldaz Arrieta, che gioca con le prospettive ed evoca così un’atmosfera cinematografica che muta al mutare dell’ambiente nel quale la danza viene creata. IL biglietto intero ha il costo di 4 euro, il ridotto di 2 euro, ed è gratuito per le persone sotto i 18 anni. Prenotazione obblicatoria al 351 7951730.