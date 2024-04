"A tavola con il cuore". Una cena con i Fratres per l’importanza del donare il sangue

"A tavola con il cuore".

I Fratres di Spianate, in collaborazione con l’associazione che si chiama "La banda segreta", organizzano una serata di solidarietà per festeggiare la consegna del nuovo mezzo attrezzato al Donatori di Sangue grazie al sostegno delle attività del territorio.

E si tratta sempre, in questi casi, di un evento.

La serata si svolgerà nello spazio della sagra estiva sabato 4 maggio alle 20. Il contributo richiesto per la cena è di 15 euro, mentre l’evento gratuito per i ragazzi fino a 12 anni.

Il veicolo rappresenta una tappa fondamentale per il ‘new deal‘ dell’associazione, per diverso tempo dopo la pandemia praticamente ferma, poi rinata con l’insediamento del nuovo consiglio direttivo che ha cercato di rinnovare non solo le cariche, ma anche di trovare eventi in grado coagulare la presenza di persone e favorirne l’aggregazione.

Il veicolo, un Doblò a nove posti, perfettamente attrezzato per il trasporto anche di persone con disabilità e che potrà accompagnare chi vorrà recarsi a donare senza averne le possibilità con il trasporto.

L’iniziativa servirà anche per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione, appunto.

Perché – inutile girarci intorno – si va incontro al periodo estivo e questa esigenza si manifesterà ancora con maggiore urgenza, vista la richiesta, come sempre, notevole di plasma durante i prossimi mesi.

Il mezzo, inoltre sarà comunque a disposizione della comunità per diversi anni e sarà sfruttato a beneficio di coloro che ne avranno bisogno.

Previste nel prossimo futuro altre idee e proposte per la raccolta fondi.

Alla quale ci si augura possa partecipare il più alto numero di persone, vista l’importanza dell’obiettivo. Altopascio come tutti i paesi della Piana ha sempre dimostrato un grande cuore in circostanze simili e siamo certi che sarà così anche in questo caso.

Ma.Ste.