Lucca Comics & Games 2022, si parte con le mostre

Lucca, 14 ottobre 2022 - Ci siamo quasi, l'attesa per "Hope" l'edizione 2022 di Lucca Comics & Games cresce, con la situazione biglietti che si avvia verso il tutto esaurito e i fan che fanno il conto alla rovescia.

Intanto, però, nell'avvicinamento ai 5 giorni della grande festa della fantasia (28 ottobre-1 ovembre) vive una tappa molto importante grazie all'inaugurazione delle mostre allestite a Palazzo Ducale che si terrà sabato 15 ottobre alle 17 (ingresso a inviti) e che rappresenta un prologo di grande qualità alla festa di Lucca Comics & Games, facendone anche parte integrante.

Le mostre restano aperte dal 15 al 27 ottobre con ingresso gratuito (feriali ore 15.00 - 19.00, sabato e festivi ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00. Chiuso il lunedì). Dal 28 ottobre al 1° novembre ingresso con biglietto, ore 9.00- 19.00.

Esposizioni unite dal filo conduttore del tema ispiratore di questa edizione, la Speranza. Quella Speranza che uno dei maestri assoluti dell’imaginative realism, dell’illustrazione fantastica - l’artista canadese Ted Nasmith – ha trasformato in Hope, la Dama dell’Aurora, simbolo di questa edizione del festival. E proprio nella loggia dell’Ammannati si svilupperà l’esposizione a lui dedicata, un percorso che celebra il suo dialogo tra luoghi e storie del grande fantastico, arricchite dalle potenti influenze dai paesaggi del luminismo americano e della pittura vittoriana del diciannovesimo secolo. Ma Hope è anche l’ideale antitesi ai pregiudizi e ai tabù, che Mirka Andolfo esprime sin dai suoi primi webcomic per arrivare poi alla sua affermazione come autrice con Contronatura, Mercy e Sweet Paprika; così come la capacità di Chris Riddell, il cui occhio critico sull’attualità si unisce alla capacità di raccontare storie alle nuove generazioni. E ancora uno spazio dedicato alle intuizioni grafiche e narrative della prosa a fumetti con cui Giacomo Nanni porta avanti la sua personale, e a volte eccentrica, indagine sulla realtà. Non manca un prezioso contributo dal Giappone con Atsushi Ohkubo, in un percorso curato da Alessandro Apreda aka DocManhattan sul sensei di Soul Eater e Fire Force.

Quest’anno la principale sede espositiva del festival presenta anche un’assoluta novità: uno dei percorsi sarà infatti dedicato non al fumetto o al mondo dell’illustrazione per bambini e ragazzi ma alle opere di un autore di giochi. E il game-designer di cui raccontare il mondo, la vita, le opere non poteva che essere Alex Randolph, nell’anno del centesimo anniversario della sua nascita. Infine, nell’ideale commistione tra linguaggi e forme espressive che caratterizza Lucca Comics & Games, non poteva mancare una celebrazione dell’opera che quest’anno sarà al centro dell’inedito spettacolo di Graphic Novel Theater Celestia, tratto dallo straordinario lavoro di Manuele Fior.