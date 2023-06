Lorenzo Mattotti è il Gran Maestro del fumetto. L'autoritratto sarà esposto agli Uffizi

Lucca, 31 ottobre 2021 - Il Premio Gran Maestro del Fumetto, una sorta di Oscar alla carriera è stato conferito da Lucca Comics & Games nell'edizione 2021 al disegnatore Lorenzo Mattotti. E così, nell'ambito della collaborazione tra Ministero della Cultura, Galleria degli Uffizi e Lucca Comics & Games, la mostra "Fumetti nei musei - Gli autoritratti degli Uffizi", a cura di Mattia Morandi e Chiara Palmieri - esposta in anteprima durante il festival - si arricchisce di un nuovo, prezioso pezzo unico che, come gli altri 52 autoritratti che la compongono, andrà poi ad ampliare la collezione delle Gallerie degli Uffizi.

Non solo: l'autoritratto del Gran Maestro avrà un ulteriore momento espositivo speciale, ad esso esclusivamente dedicato: nelle prossime settimane sarà offerto alla visione del pubblico negli spazi espositivi del Gabinetto Stampe e Disegni degli Uffizi. A consegnare il premio è stato lo stesso direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt, nel corso della cerimonia ufficiale dei Lucca Comics & Games Awards. "È un onore per il Ministero della Cultura aver fatto parte della giuria che ha premiato Lorenzo Mattotti come Gran Maestro al Festival di Lucca. Il fumetto italiano sta vivendo una stagione d'oro e questa è la conferma della vicinanza delle istituzioni culturali alla nona arte che è fatta di grandi maestri e di una nuova e dirompente generazione di artisti apprezzata in tutto il mondo", ha dichiarato Mattia Morandi, capo ufficio stampa e Comunicazione del Ministero della Cultura. "Con questa inedita, innovativa alleanza tra gli Uffizi e Lucca Comics & Games, una delle manifestazioni del fumetto più importanti al mondo, l'obiettivo è ribadire un concetto chiave: la cultura è pop e deve raggiungere con efficacia quante più persone possibili. L'accordo che abbiamo stipulato è il primo del suo genere al mondo: sono convinto che darà vita a grandi risultati e farà da apripista a tanti altri 'crossover' fruttiferi di idee, creatività e spunti per il futuro", ha commentato il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. Nel corso degli anni il premio è stato assegnato ad autori quali Leji Matsumoto, Albert Uderzo, Alfredo Castelli, Gipi, Silver.

