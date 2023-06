Japan Town: un intero quartiere dedicato al mondo nipponico

Per gli appassionati del Sol Levante non può mancare la Japan Town, vera e propria tappa obbligata che ospita un intero quartiere dedicato al mondo nipponico dove si potranno trovare gadget, oggettistica pop e tradizionale, abbigliamento japan style e articoli per cosplayer. Tra i tanti appuntamenti che ospiterà la Japan Town, sarà speciale l’incontro tra due giovani artisti come Caterina Rocchi di Lucca Manga School e Riccardo Zanotti dei PInguini Tattici Nucleari. Se Caterina è a capo di una delle realtà di riferimento per la cultura Manga in Italia, Riccardo Zanotti è il leader, l’autore e il compositore di Pinguini Tattici Nucleari, uno dei progetti rivelazione degli ultimi anni e podio di Sanremo 2020 che ha collezionato, con l’ultimo album Fuori Dall’Hype e l’EP Ahia!, un incredibile numero di Tripli e Doppi Dischi di Platino e moltissimi Platino e Oro. Questi due giovani talenti, così diversi per universi di riferimento, dialogheranno su temi quali passione, inclusività e dedizione, mettendo a confronto le loro esperienze. Sarà presente anche l’artista Meiko Yokoyama che presenterà al pubblico l’uso originale di una particolare carta giapponese utilizzando un contrasto di tridimensionalità materica propria della carta, appunto, ed eff etti ottici dati dalle luci in modo da fondere i vari elementi. Edizioni BD, in collaborazione con Lucca Comics, presenterà la mostra di stampe Rabbia e Amore: un viaggio nell’arte di Baron Yoshimoto e Kazuo Kamimura. Ma ci sarà spazio anche per mostre di kit kunpla, action figure vintage e nuove creazioni. Moltissimi saranno gli allestimenti a tema, che porteranno l’atmosfera nipponica ovunque: dall’iconico incrocio di Shibuya di Tokyo, dove ci si potrà far fotografare sulle strisce attraversate ogni giorno da moltissime persone, al relax di un giardino zen dove trovare un angolo tranquillità. L’area Japan Community ospiterà realtà che hanno come punto centrale della loro esperienza culturale il mondo del Sol Levante. Altre associazioni sportive presenteranno le arti marziali di Aikido, Karate e Ninjutsu (versione Naruto!). Le emozioni di Lucca Comics continuano anche su Amazon Buone notizie per tutti gli amanti di fumetti, manga, graphic novel e pop culture! Con Amazon. it, le emozioni di Lucca Comics and Games arrivano direttamente a casa. Infatti, nello store dedicato www.amazon.it/luccacomicsandgames si possono trovare anteprime e grandi classici dei fumetti che sapranno conquistare non solo i fan di lunga data del festival ma anche coloro che vogliono scoprire, poco a poco, questo mondo magico. Anche perché fumetti e manga sono il terzo genere letterario più apprezzato su Amazon.it, come conferma l’ultima classifica di Amazon.it sui generi più letti nelle diverse città italiane. Tra le novità che sicuramente incuriosiranno il pubblico anche il capolavoro della Disney, TopoPrincipe, One piece. Celebration edition. Ediz. speciale (Vol. 99) di Star Comics, il cofanetto Panini Comics del manga futuristico di Tsutomu Nihei, Blame! Master edition, o Frieren. Dopo la fine del viaggio (Vol. 1), shonen fantasy di Edizioni BD, creato da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe. Certificazione Festival sempre più ecofriendly Per il terzo anno Lucca Comics & Games ha ottenuto la certificazione di Evento Rifiuti Zero da Zero Waste Italy, per un festival sempre più attento all'ambiente. Tra le diverse iniziative in programma, spicca la collezione di bicchieri ecofriendly (ovvero riutilizzabili e pensati per sostituire i bicchieri usa e getta) ispirati al poster del festival, creato da Paolo Barbieri.