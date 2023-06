In mostra al Palazzo delle Esposizioni le vignette di Leoni e i quadri di "Pau"

Tre le mostre ospitate al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino) che, in occasione del festival si trasforma nel Palazzo dell’Illustrazione. Pau - Art Rock Couture Volume 1. Questa mostra, si inserisce in un percorso di integrazione tra i media principali protagonisti al festival, intrapreso negli ultimi anni da Lucca Comics & Games, che ha visto grandi artisti, protagonisti della scena musicale italiana ed internazionale, esprimersi attraverso l'arte visiva, secondo diversi generi dal fumetto all’illustrazione. Diversi artisti, da Ligabue agli Stato Sociale, hanno infatti presentato i propri lavoro in mostra al festival, fino alla personale di Luca Carboni del 2019. A questi si aggiunge oggi anche Paolo Bruni, in arte Pau, frontman del gruppo musicale rock italiano Negrita, che al secondo piano del Palazzo delle Illustrazioni, esporrà i suoi quadri originali.

Absolutely necessary comics: la finestra sul mondo di Walter Leoni. Vincitore del Premio Changes, sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, per il Miglior Esordiente ai Lucca Comics Awards del 2020, Walter Leoni è un autore nato e cresciuto professionalmente sulle pagine social. Realizzato sull'onda della sua fortunata attività di vignettista, ha dato vita ad "SS Tata", il suo primo libro, una spassosa satira in cui un vecchio scienziato nazista, alla continua ricerca di nuovi metodi per clonare Hitler, deve confrontarsi con un compito che manda in crisi le sue convinzioni: prendersi cura della sua adorabile nipotina color "caffellatte". In mostra ci saranno proprio delle tavole del suo libro, oltre ad alcune vignette di satira di costume e strisce. Premio di illustrazione editoriale "Livio Sossi". La mostra raccoglie le tavole selezionate dalla giuria del Concorso di Lucca Junior, uno dei principali premi di talent scouting del festival organizzato in partnership con Kite Edizioni e Book on a Tree e dedicato alla memoria del Prof. Livio Sossi, tra i massimi esperti di illustrazione e di letteratura per ragazzi. Chiesa dei Servi CMON celebra i suoi 20 anni Per celebrare i 20 anni di attività CMON, ditta leader nel mondo dei giochi da tavolo, un percorso guidato attraverso i giochi e le miniature realizzati finora, valorizzandone il lato artistico. La classica pedina prende spunto da un artwork originale, diventa scultura che viene poi dipinta tradizionalmente a mano. In mostra ci saranno tutte le fasi: dall'artwork alla scultura, dalla stampa per la produzione fino al pezzo dipinto. Il processo di pittura sarà mostrato tramite step by step fotografico e video.