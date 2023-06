Il fantasy e la narrativa sono in Piazza San Martino

Oggi sarà il turno di Loredana Lipperini (scrittrice di "La Notte si avvicina", "Magia nera", "La Danza Macabra") con un serie di letture dei brani dal nuovissimo audiolibro Emons "L’incubo di Hill House" della scrittrice di storie gotiche Shirley Jackson. Domani alle ore 15.30 sempre all'Auditorium del Suffragio sarà la volta di Oscar Vault, un evento esclusivo dove si racconteranno novità e ultime uscite. Tra gli ospiti che parteciperanno: Hafsah Faizal, Aiden Thomas, Paul Tremblay, Victoria Schwab, Diana Gabaldon, Brandon Sanderson, T. J. Klune e Jay Kristoff. Si parlerà invece "Di fantasmi e di misteri: nel buio delle nostre paure" con Fiore Manni e Michele Monteleone usciti con Sperling & Kupfer con il loro primo libro scritto a quattro mani (oggi alle ore 11.30, Auditorium FBML). Domani, alle ore 11.30 sarà la volta di Jack Meggitt-Phillips ("Bethany e la Bestia", Rizzoli) e Pierdomenico Baccalario con un incontro che ci invita a riflettere sul tema della bestialità dal titolo "Se le bestie siamo noi. Quanto sei disposto a fare per essere giovane, bello e ricco?". Con Barbara Baraldi ("La stagione dei ragni", Giunti) e Carlo Lucarelli si spazierà invece dalla fiaba al thriller in una chiacchierata che promette di svelare i segreti per raccontare l’orrore (domani alle ore 14.30 presso l'Auditorium FBML). La casa editrice Fanucci sarà presente nel padiglione San Martino con le ultime novità mentre DeA Planeta Libri presenterà domani alle ore 10 (sempre all'Auditorium FBML) "Apollo Credici", il gamebook spaziale illustrato da Leo Ortolani. Chiesa dei Servi: Angelo Stano resident artist Area Performance / Arte, pittura e disegno dal vivo Nel progetto Lucca Comics & Games 2021 la Chiesa dei Servi vuole cogliere lo spirito dell’Area Performance, diventando uno spazio privilegiato di interazione tra artisti e dando vita a momenti unici di pittura, scultura e disegno dal vivo che vedono come protagonisti gli ospiti principali della manifestazione. Fra tutti gli ospiti presenti alla Chiesa dei Servi, una menzione speciale quest’anno va ad Angelo Stano, iconico disegnatore e copertinista di Dylan Dog che illustra, tra gli altri, il primo iconico albo della serie, "L'alba dei morti viventi". Sarà lui il resident artist dell’Area Performance e sarà possibile incontrarlo tutti i giorni durante le sessioni di disegno live. Le performance degli artisti, invitati ogni anno a interpretare un tema diverso, avranno come stimolo quello della transizione ecologica: al termine della manifestazione le opere saranno battute all’asta, e il ricavato donato in beneficenza