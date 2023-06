Il centenario del Milite Ignoto: viaggio emozionante nella memoria dell'Italia

Un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia, capace di dare una nuova sostanza visiva e narrativa a quello che cento anni fa fu il "viaggio" del Milite Ignoto, senza retorica, con emozione, con verità. Un progetto a cura di Anna Villari e Paolo Vicchiarello, che nasce da una collaborazione tra la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Lucca, su impulso del Ministro per le Politiche Giovanili e con il supporto di Lucca Comics & Games. L’obiettivo è quello di valorizzare le commemorazioni per il centenario del Milite Ignoto adottando un taglio narrativo, linguaggi espressivi e canali di divulgazione che possano toccare la sensibilità di giovani e giovanissimi, anche attraverso le modalità e i momenti di condivisione che contraddistinguono il festival lucchese. Il concept racconta il "ritorno" dei tanti sopravvissuti – un’intera generazione – in una chiave umana e universale, guidando i visitatori in un viaggio tra rievocazione, riflessione personale e ricordo collettivo. Fino al 2 novembre, sarà rievocato il viaggio che portò il Milite Ignoto dalla Basilica di Aquileia all’Altare della Patria a Roma. Il treno storico, messo a disposizione da Fondazione FS, organizzato dal Ministero della Difesa in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ospiterà un vagone dedicato alla installazione immersiva "Il Viaggio di Antonio", ideata e realizzata dalla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni. L’allestimento visivo, sonoro e musicale è reso possibile grazie alla collaborazione di un team di professionisti ed esperti di allestimenti e narrazione multimediale – guidati da Luca Milan per lo Studio Next, con lo studio TheBuss – e di artisti. Calendario Gli incontri in agenda Sul tema della memoria e della possibilità di comunicarla attraverso linguaggi contemporanei, si terranno anche diversi incontri in cui i cinque valori di Lucca Comics & Games (Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude) faranno da sfondo per il confronto degli ospiti sul tema. Tra gli incontri del programma, oggi alle ore 11.30, presso Chiesa di San Giovanni, un incontro di presentazione del progetto Milite Ignoto con Anna Villari (museologa, curatrice delle Commemorazioni in essere), Paolo Vicchiarello (coordinatore della Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e alcuni degli artisti che hanno contribuito alla commemorazione.