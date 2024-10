I maghi della Nona arte sbarcano a Lucca. È già manga-mania

di Marianna Grazi

Qualcuno ha detto manga? E come potrebbero mancare a Lucca Comics & Games i tipici fumetti giapponesi (almeno di origine, perché ormai ce ne sono versioni originali in tutto l’Oriente). A dar lustro all’edizione 2024 alcuni dei migliori maestri della Nona arte nipponica e non solo saranno nella cittadina toscana per i cinque giorni d’evento, per firmacopie, sketch, eventi di disegno live e incontri con il pubblico di appassionati lettori.

Tra i più attesi ci sono senza dubbio Gou Tanabe (J-POP Manga) che traspone le opere del maestro dell’horror Lovecraft in manga, Baron Yoshimoto, decano del genere ed esponente del gekiga ospite di Coconino Press come Usamaru Furuya, che torna dopo il successo dello scorso anno, e infine tra le quote rosa Akane Torikai (DynitManga) che nelle sue opere affronta spesso tematiche attuali e serie, come violenza sulle donne e abusi.

Ospiti di Planet Manga Yuto Tsukuda e Shun Saeki, autore e disegnatore del manga shōnen a tema culinario ’Food Wars!’ che spopola anche in Italia, mentre la asa editrice Hikari avrà al suo stand Miyako Cojima, artista capace di intrecciare l’orrore con la bellezza traendone libri, come ’L’Inferno delle Vergini’, dall’enorme profondità emotiva. E poi ormai di casa in Italia Shintaro Kago (Hollow Press) e il mangaka Atsushi Kamijo (SaldaPress), goisto per citare alcuni dei nomi più noti e attesi dal Paese del Sol Leavante.

Arivano invece dalla lontana Cina Liang Azha (autore tra gli altri titoli di ’All of You e Checkmate!’) e ChenXi (creatore di ’Of Machines and Beast’, che conta più di 1,8 Miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma KuaiKan Comics) e Yi Yang, che da oltre dieci anni vive in Italia e che ha creato l’ancora segreto stand tematico portato a Lucca dal suo editore BAO Publishing.

Se ci spostiamo in Corea del Sud, sarà a Lucca Paskim, l’autrice di ’Lost in the Cloud’ alla sua prima apparizione internazionale con Jundo. Dallo stesso Paese arrivano anche Keum Suk Gendry-Kim, di cui Bao Publishing pubblica ’L’albero nudo’, e Kim Myeongmi, notissima al grande pubblico per ’Cos’è che non va con la segretaria Kim?’, in Italia con Renoir Comics). Insomma tante firme per tutti i gusti. Basta ricordarsi di leggerli... al contrario!