Graphic Novel Theatre: la "letteratura del fantastico" si trasferisce sul palco

Nella sua continua ricerca di collisioni di linguaggi, Lucca Comics & Games ha creato nel 2017 il filone Graphic Novel Theatre, selezionando, curando e producendo le trasposizione teatrali di grandi opere a fumetti italiane: Hugo Pratt in occasione dei 50 anni della "Ballata del Mare Salato", Zerocalcare con "Kobane Calling", protagonista di un tour nei principali teatri stabili nazionali, "Cinzia" di Leo Ortolani e "Lucrezia" di Silvia Ziche, con cui il drammaturgo Francesco Niccolini ha vinto il prestigioso Premio Nazionale Franco Enriquez 2021 - Città di Sirolo. Quest’anno ben due i progetti: Corpicino a teatro - Pagine nere per nere cronache. Una denuncia aperta alla società del voyeurismo, alla cultura del tg, alla collana di falsa ipocrisia e perbenismo ignorante e pericoloso che indossano al collo le vittime. Una lente di ingrandimento e una riflessione sul corpo innocente che viene a mancare, il corpo innocente di un bambino scomparso e il corpo innocente delle nostre premesse di umanità. "Corpicino", opera matura e senza pietà del geniale Tuono Pettinato, primo contenuto con cui Lucca Comics & Games intende celebrare l’artista e l’amico, è realizzata con la regia di Francesca Caprioli e la curatela di Cristina Poccardi. L’Oreste - Quando i morti uccidono i vivi. Una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato. Su come la vita spesso non fa sconti ed è impietosa. E che qualche volta è più difficile andare da Imola a Lucca, che da Imola sulla Luna. A prima vista "L’Oreste" può sembrare un monologo, dato che in scena c’è un solo attore in carne e ossa. Ma quel che attende lo spettatore è ben altro. Grazie alla mano di Andrea Bruno, lo spettacolo funziona con l’interazione continua tra teatro e fumetto animato. Un’opera teatrale di Francesco Niccolini, prodotta da Accademia Perduta Romagna Teatri e Società per Attori, in collaborazione e in anteprima a Lucca Comics & Games. Sempre in anteprima anche l’omonimo volume di Francesco Niccolini e Andrea Bruno, edito da Poliniani Editore. Da Napoli Kobane Calling torna in tour Questa edizione segna anche un graditissimo ritorno, un importante segnale di ripresa anche per il mondo teatrale: Kobane Calling torna in tour, dopo il grande successo delle prime tappe di inizio 2020 e l’interruzione dovuta alla situazione pandemica. La prima tappa sarà il Teatro Bellini di Napoli, una scelta certamente non casuale: la prestigiosa realtà culturale diventa infatti coproduttore dello spettacolo, che sarà presentato nei teatri di tutta Italia nel corso del 2022. Per info: www.luccacomicsandgames.com.