Eventi per i più piccoli: la tre giorni di Rai Ragazzi

Lucca Comics & Games torna a regalare emozioni nel cuore della città, offrendo al proprio pubblico la possibilità di ritrovare gli editori e gli espositori più amati in aree storiche e in luoghi tutti da (ri)scoprire. All’appuntamento non poteva mancare Rai Ragazzi che sarà presente con una tre giorni di eventi e meet & greet. Oggi alle ore 14.30, il Cinema Centrale di Lucca ospiterà l’anteprima mondiale di Pinocchio and Friends, la nuova serie animata prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi, in cui la fiaba più famosa di tutti i tempi diventa uno show di ventisei episodi indirizzato al target scolare. A seguire, spazio a Nina & Olga, la nuova serie in onda su Rai Yoyo, scritta da Nicoletta Costa. Domani in una live speciale su Twitch, Rai Gulp festeggerà la notte di Halloween con i protagonisti di Halloweird, la prima serie fantasy comedy per ragazzi italiana che riscatta gli emarginati della scuola e li rende supereroi. La tre giorni di Rai Ragazzi si concluderà poi lunedì 1° novembre con la Yoyo Parade a Villa Bottini, che vedrà la presenza di alcuni dei più amati character di Rai Yoyo: Bing e Flop, Masha e Orso, Nina e Olga, Pinocchio, Topo Gigio, e Topo Tip. Nicoletta Costa avrà un suo stand nel padiglione San Martino, dove sarà possibile trovare l'artwork realizzato in esclusiva per Lucca Comics & Games 2021. Sarà inoltre protagonista di due incontri oggi alle ore 16.00 presso l’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca e lunedì 1° novembre per un work-shop dedicato ai bambini a Villa Bottini. Per entrare nel mondo del gioco, si potrà partecipare al Virus Game di Federico Taddia ed Antonella Viola, ma anche incontrare alcuni dei gamer più popolari fra le nuove generazioni: Roby Gamer, Grax, Sotomayor10tv in collaborazione con Rizzoli Fabbri e una sorpresa speciale arriverà da Gabby 16 bit Dalle storie più macabre fino alle favole per la buonanotte Dal vivo / Presente Jack Meggit-Philips, tra i casi editoriali più interessanti Fra gli autori internazionali presenti dal vivo, uno dei più interessanti casi editoriali degli ultimi anni: Jack Meggit-Phillips, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo londinese, autore di Bethany e la Bestia, primo volume di una serie, già tradotto in 30 lingue, che presto diventerà un film. Una storia "deliziosamente macabra" per bambini dai 6 anni in su. L’autore incontrerà il pubblico domani alle ore 11.30 presso l’Auditorium FBML e sarà disponibile per firmacopie tutti i giorni. Una storia ispirata alla figura affascinante e controversa di Carlo Gesualdo da Venosa, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, è quella presentata da Francesco Niccolini, regista dello spettacolo "Lucrezia Forever" prodotto da Lucca Comics & Games presentato a Lucca Changes e autore di Manù e Michè. Il segreto del principe (Mondadori), oggi alle ore 13 (Auditorium FBML). Con Paola Barbato e Matteo Bussola scopriremo invece che anche le più terribili tra le storie inventate contengono un po' di verità, lunedì 1o novembre alle ore 16 (Auditorium FBML). Per chiudere con una favola della buonanotte, Emanuela Pacotto presenterà il proprio libro Favolananna (Poliniani) in anteprima proprio a Lucca Comics & Games.