Red Sword, i donatori di sangue sono supereroi al Lucca Comics

Lucca, 22 ottobre 2023 – La donazione di sangue e plasma torna a indossare maschera e mantello per volare verso la nuova edizione del Lucca Comics & Games. Si rinnova la collaborazione tra Centro Nazionale Sangue, Associazioni di donatori e Panini Comics, in vista della prossima kermesse lucchese. La collaborazione prenderà la forma di un albo a fumetti di 24 pagine, con 8 pagine di redazionali dedicati al tema della donazione di sangue e plasma, e tradurrà l’esperienza e l’emozione di questo gesto semplice e straordinario nel linguaggio cinetico e colorato dei supereroi. L’albo, il secondo nato dalla collaborazione tra Panini, CNS e le Associazioni di donatori (Avis, Croce Rossa, Fidas e Fratres) riunite nel Civis (Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani del Sangue), è stato realizzato quest’anno dalla giovane illustratrice Teresa Cherubini, che nel 2022 ha pubblicato il suo primo fumetto La Mia Estate al Jova Beach Party, e da Marco Rizzo, tra i nomi di punta della scena del cosiddetto comics journalism.

I due autori saranno presenti il 2 novembre, alle ore 10, allo spazio San Girolamo del Lucca Comics & Games per presentare l’albo e firmarne delle copie. L’albo verrà distribuito gratuitamente prima al Lucca Comics & Games, che si terrà dall’1 al 5 novembre nel capoluogo toscano, e successivamente in una rete di fumetterie distribuite su tutto il territorio nazionale.

"Be a hero presenta: Red Sword", questo il titolo, arriva un anno dopo il suo predecessore, "Be a hero", che era stato realizzato da Lorenza Di Sepio e Marco Barretta, meglio noti al pubblico di appassionati come Simple & Madama. L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere le fasce più giovani della popolazione e di sensibilizzarle alla cultura del dono. Come attestato dal Centro Nazionale Sangue, infatti, il progressivo invecchiamento del popolo dei donatori è un problema ormai tendenziale che è stato confermato anche dai dati più recenti. Nel 2022 hanno visto un calo del 2% tra i donatori da 18 e i 45 anni, mentre il numero dei donatori da 46 anni in su continua a crescere. In particolare la fascia d’età che cresce di più è quella dei donatori tra 56 e 65 anni che in un anno ha registrato un aumento del 7%.

"Donare il sangue, uno dei gesti più generosi e in fondo semplici che una persona può fare, quindi lavorare a un fumetto su questo tema è stato molto stimolante - commenta Teresa Cherubini - Donare il proprio sangue connette a tutto il mondo e ci rende supereroi senza che nessuno lo sappia, con i nostri vestiti di tutti i giorni ma sapendo che dentro di noi c`è un Red Sword. La mia speranza è che i Red Sword del mondo vengano ispirati anche in piccola parte grazie ai testi di Marco Rizzo, e alle mie tavole. Spero di esserci riuscita, ma anche se solo un ragazzo vorrà diventare come Red Sword per me sarà una "missione compiuta".

"Sono donatore ormai da molti anni e sono da sempre convinto dell'"utilità sociale" del fumetto. Sono solo due delle tante ragioni per cui sono orgoglioso di avere potuto scrivere questa storia. Non ho resistito alla tentazione di un super eroe, con ammiccamenti, rimandi e un plot twist che spero vi piaccia... e che vi convinca a fare la vostra parte, se potete!" aggiunge Marco Rizzo.