Al via Rock ‘n’ Comics: il primo format per un "dialogo" tra musica e fumetto

Nella sua costante collisione tra mezzi e linguaggi, Lucca Comics & Games ha da sempre sviluppato attività, spettacoli e panel che giocassero su legami e distanze tra l’arte visiva e quella sonora, con rockstar e popstar che abbandonano il loro ruolo di performer e si mettono a nudo con i fan, da fan, raccontando loro stessi e le loro passioni. In piena contiguità con questa tradizione, nell’anno senza concerti, Lucca rinnova la volontà intellettuale di Lucca Comics & Games nel mondo musicale con un programma di panel di altissimo profilo con alcuni dei maggiori interpreti contemporanei, e diventa necessario avere un "Virgilio" che possa guidare il pubblico attraverso le multiformi dimensioni della musica: Andrea Rock, che appunto modererà alcuni di questi imperdibili appuntamenti. Oltre ai già annunciati eventi con Caparezza, Pau, Shade e i Lacuna Coil, sarà nientemeno che Mahmood ad arricchire il parterre di Rock ‘n’ Comics. In occasione dell'uscita del suo libro Ghettolimpo - Sui sentieri dell'anima (Mondadori), Mahmood e SIO dialogheranno di musica e fumetti, linguaggi apparentemente distanti ma profondamente intrecciati, modalità espressive che si contaminano a vicenda e che cercano, in modi sempre nuovi, di dare una "forma" all'anima. L’incontro verrà moderato da Luca Valtorta e si terrà domani alle ore 15.30 presso l'Auditorium San Francesco. L'omaggio Tuono Day: domani Lucca Comics & Games celebra Andrea Paggiaro Oltre alla già annunciata opera teatrale tratta da Corpicino, Lucca Comics & Games vuole celebrare Tuono Pettinato con un’intera giornata dedicata all’autore. Domani sarà quindi il Tuono Day, che vedrà altre due straordinarie attività. Il fumettista che faceva Air Guitar, ovvero duello definitivo fra le due anime di Tuono Pettinato: tra punk e cultura, fra ricerca e mainstream, incarnati da cinque talenti della cultura italiana tutti accomunati dall’amore per il lavoro di Andrea Paggiaro. Silvia Bencivelli, giornalista e divulgatrice, la scrittrice Marta Barone, sfidano i registi Marco e Antonio Manetti in streaming (I Manetti Bros) ed il musicista Simone Lucciola. Chi vincerà? Moderati da Luca Valtorta, con la collaborazione di POP700 e Centro studi Luigi Boccherini. In anteprima a Lucca Comics & Games 2021 il documentario Vita e opere di uno dei più brillanti intellettuali della sua generazione: Andrea Paggiaro in arte Tuono Pettinato. Una collaborazione Lucca Comics & Games, FISHEYE Digital Video Creation e RAI, prodotto da FISH-EYE Digital Video Creation. Per la regia di Dario Marani, scritto da Dario Marani, Clarissa Montilla, Alessio Guerrini. Partendo dall’intervista del 2015 realizzata per Fumettology – I miti del fumetto italiano, spina dorsale e colonna portante di tutto il documentario, sono state realizzate nuove riprese e nuove interviste soprattutto ad amici e colleghi di Tuono Pettinato, per poterne realizzare un ritratto completo poetico e profondo ma anche divertente e sincero, che verte sia su Tuono Pettinato, sia su Andrea Paggiaro: uno dei più brillanti intellettuali della sua stessa generazione. Autoproduzione Self Area presso gli spazi della Biblioteca Agorà Dopo la richiesta collettiva di uno spazio diverso per le autoproduzioni rispetto a quello proposto dal Festival, Lucca Comics & Games ospiterà gratuitamente una selezione di realtà indipendenti presso gli spazi della Biblioteca Agorà. Anche quest’anno torna il Bookshop Self Area powered by Inuit, sia dal vivo che sul web. Una selezione di volumi che faranno parte della scena dell'autoproduzione italiana e internazionale e della microeditoria illustrata scelti dalla libreria Inuit di Bologna. Oltre 40 realtà tra collettivi e micro-editori saranno presenti sullo store online, mentre una speciale selezione sarà proposta durante i giorni della fiera nel bookshop della Self Area. Chiunque deciderà di sostenere il circuito indipendente acquistando libri al bookshop o sullo store online potrà avere in omaggio una delle cinque stampe Risograph da collezione realizzate per LC&G21 dalla Stamperia Artistica Inuit di Bologna. Poiché il 2021 vede il decennale di cinque realtà italiane dell’autoproduzione ogni collettivo ha messo a lavoro un autore della propria scuderia per creare un omaggio ai lettori: La Came/ Inuit Editions, Davide Bart Salvemini / LokZine, Louseen Smith / MalEdizioni, Francesco Guarnaccia / Mammaiuto, Francesca Protopapa / Squame. Per la seconda locandina ufficiale della Self Area è stata scelta Laura Guglielmo del collettivo Attaccapanni Press.

> Link alla pagina dello Store: https://bit.ly/BookshopSelfArea