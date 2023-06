…a riveder le stelle: light. Tornano dal vivo le emozioni di Lucca Comics & Games: una quattro giorni (iniziata ieri e che proseguirà fino a lunedì 1° novembre) che segna la strada verso la nuova normalità. Una manifestazione più "leggera" ed agile, che abbraccia la transizione verso nuovi modelli di intrattenimento culturale e che porta al suo pubblico – in città, online, su Rai e nei Campfire – il meglio degli universi che sono parte della manifestazione: fumetto, gioco, storytelling e mitologie contemporanee, con gli stand delle industrie creative che li rappresentano. Il claim 2021 è la sintesi e l’ideale omaggio di quel verso immortale de La Commedìa di Dante Alighieri (del XXXIV Canto dell’Inferno) che accompagnerà anche visivamente l’esperienza del festival: nell’anno delle celebrazioni dantesche, il poster è stato infatti affidato a Paolo Barbieri, Maestro contemporaneo dell’illustrazione, già autore de L'Inferno di Dante illustrato pubblicato in una nuova edizione da Sergio Bonelli Editore e tra i selezionati per la mostra Dante ipermoderno promossa dal Ministero degli Affari Esteri e curata dal Prof. Giorgio Bacci. Un’edizione "leggera" che torna non solo ad accogliere la community che da 55 anni è il cuore della manifestazione, ma anche una serie di ospiti nazionali e internazionali attesissimi. Tra i grandi nomi di questa edizione spiccano Frank Miller, Mahmood, Kim Bodnia e Joey Batey, Pau (frontman dei Negrita), Caparezza, Lacuna Coil, Roberto Saviano. Area Pro All’ex Museo del Fumetto scouting alla scoperta delle nuove proposte Torna l’appuntamento dedicato alla scoperta dei talenti e delle nuove proposte nel mondo del fumetto: negli spazi dell’ex Museo del Fumetto, in Piazza San Romano, riprendono gli incontri con gli editor presenti alla fiera per sessioni di scouting. Sono oltre 650 i futuri talenti del fumetto che quest’anno hanno aderito a questa straordinaria opportunità. L’Area Pro è un progetto di Lucca Comics & Games con la compartecipazione della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Firmacopie: ecco i palazzi dove incontrare gli autori Must / Il momento delle dediche è irrinunciabile, con modalità differenti Da sempre, l’incontro tra autori e pubblico è uno degli assi portanti di Lucca Comics & Games. Anche in quest’anno così particolare, quindi, l’attività di firmacopie rimane irrinunciabile, seppur con alcune modalità differenti. In particolar modo, al fine di evitare l’afflusso e l’assembramento di un numero elevato di persone agli stand del Padiglione multimarca di Piazza Napoleone, alcuni autori speciali terranno i propri firmacopie nel vicino Palazzo delle Dediche, ovvero al MuF, l’ex Museo del Fumetto in Piazza San Romano. Fra gli autori presenti in questo spazio: Sio, Leo Ortolani (in foto), Tony Sandoval, Bastien Vivés e Martin Quenehen. Il padiglione Napoleone rimarrà quindi al centro dell’attività fumettistica, vivo e animato da molti autori ed editori, ma senza rischi di sovraffollamento. Anche l’Oratorio San Giuseppe e la Chiesa dell’Agorà saranno al centro delle sessioni di firmacopie degli autori. Gli appuntamenti ai Palazzi delle Dediche saranno organizzati su prenotazione: sul sito (www.luccacomicsandgames. com) si trova il calendario con indicate le fasce orarie di presenza degli autori e la possibilità di prenotarsi fino a esaurimento posti.