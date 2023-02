Trading Logistic attesa da una gara impegnativa Più facile per la Zephyr

Trasferta difficile per la Trading Logistic che nella 17ª giornata della serie B maschile viaggia alla volta delle Langhe per affrontare stasera alle 21 il Mercatò Alba che segue gli uomini di Parsisi ad un punto. Impegno esterno anche per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che oggi alle ore 17.30 al "PalaFenera" affrontare il Chieri, penultima forza del girone. Un match sicuramente alla portata dei rossoblù.

Nei play-out di pallavolo femminile serie C stasera alle ore 20.30 il Lunezia Volley è impegnato a Genova contro l’Audace Gaiazza Campomorone. Trasferta da non sottovalutare per la Futura Ceparana che stasera alle ore 21 affra la Normac Vgp al ’PalaGramsci’ di Genova. Domani con fischio d’inizio alle ore 20 il Lunezia Volley sarà ospite del Cus Genova nel 15° turno della serie D femminile.

In 1ª divisione femminile dopo la caduta a Sestri Levante, la capolista Rainbow Spezia torna in campo domenica alle 19 alla palestra “Sms Don Gnocchi” di Lavagna contro l’ Admo. Oggi invece alle 17.30, la vicecapolista Zephyr Valdimagra riceve al Palaconti santostefanese proprio il Sestri terzo in classifica; mentre alle 21 è derby in Via dei Mulini a Sarzana fra il Colombiera Ameglia e la Futura Ceparana.

Ilaria Gallione