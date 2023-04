Tarros, la strada per la B è ancora in salita

AGLIANA

93

TARROS SPEZIA

87

AGLIANA: Nesi 14, Mucci 2, Zita 6, Bruno 12, Cinalli 2, Razzoli 5, Nieri 17, Tuci 2, Cannone, Tommei 33. All. Mannelli. TL: 1422.

TARROS SPEZIA: Bolis 7, Ramirez 7, Marrucci, Gaspani, Steffanini ne, Vignali 16, Fazio, Pietrini, Morillo ne, Seskus 39, Balciunas 14, Tedeschi 4. All. Scocchera. TL: 2130.

Arbitri: Michele Marinaro di Cascina e Michele Forte di Siena

Parziali: 24-21, 55-35, 81-62.

AGLIANA (Pistoia) – Dopo 8 successi consecutivi si ferma la corsa della Tarros. La strada che porta alla B Interregionale è ancora in salita. E parecchio, almeno finché si difenderà così. Ma Prato dà una grossa mano a Fazio e compagni perdendo contro ogni pronostico in casa contro la Mens Sana, servendo così alla Tarros e su un piatto d’argento un match-point irripetibile allorquando domenica ospiterà i lanieri al PalaSprint: se i bianconeri vincono sono promossi, altrimenti per il discorso promozione sarà tutta in salita anche perché pensare di vincere all’ultima di campionato ad Arezzo dopo aver visto difendere poco e male sia contro Valdarno sia contro Agliana ad oggi sembra utopia. Ad Agliana l’approccio al match non è nemmeno malvagio (4-7, 4°), ma quando Tommei inizia al 5° il proprio show per la Tarros è notte fonda: Tommei ne mette 23 in poco più di 14’ (in 9’ in pratica visto che al 5° il tabellino personale era immacolato), prende fiducia e la infonde ai propri compagni, mentre dall’altra parte Balciunas, miglior tiratore del campionato, trova il primo punto soltanto dalla linea della carità al 17°. I bianconeri poi danno una grossa mano difendendo poco e male (Agliana ne segna 31 solo nella 2ª frazione) ed il-20 che conduce al riposo lungo è più eloquente di mille parole. In apertura della terza frazione Ciriglio porta a +22 il vantaggio dei pistoiesi poi la reazione d’orgoglio con Seskus e Balciunas (57-42, 23°) e l’immediato time out della panchina toscana.

La Tarros prova a dare un senso alla trasferta appunto dopo il riposo lungo; Agliana rallenta nell’ultima frazione, la Tarros in campo coi 4 piccoli arriva così a -15, poi un fischio dubbio al 35° su una palla rubata da Balciunas che ferma il contropiede del possibile -13. Poi con Seskus al -11 al 36°. La tripla di Ramirez per il -7 del 38°. Poi -4 (86-82, 38°) con i due liberi di Seskus. Ancora una palla recuperata al 38° ma c’è un fallo in attacco anche questo molto dubbio e di fatto la rincorsa termina qui. Domenica arriva Prato al PalaSprint, nel big-match della penultima di campionato e a questo punto autentico spareggio: se i bianconeri vincono sono promossi nella B Interregionale altrimenti bisognerà attendere.

G.S.