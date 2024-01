Lo Spezia affonda, i tifosi contestano la proprietà americana: “Go home”

La Spezia, 13 gennaio 2024 – Spezia sconfitto 4-0 al Sinigaglia dal Como e tifosi su tutte le furie. Non è un momento facile per la formazione di Luca d’Angelo, battuta sotto gli occhi del presidente Philip Platek, appena arrivato dagli Usa.

Squadra spenta, con in campo un paio di giocatori (Amian e Verde) in procinto di essere ceduti, ma schierati per forza vista la mancanza di alternative. Per questo i circa 200 tifosi saliti in Lombardia hanno mostrato uno striscione nei confronti della proprietà americana che li invitava a farsi da parte (“Go home!”).

D'Angelo attende almeno tre rinforzi dal calciomercato invernale, per adesso incentrato più che altro sulle cessioni dei calciatori con gli stipendi più alti ereditati dalla serie A. Senza una rivoluzione della rosa, la seconda retrocessione consecutiva pare davvero inevitabile.