Spezia, Semplici guarda già alla Sampdoria: "Prendiamo quanto di buono fatto stasera"

La Spezia, 14 aprile 2023 - Prendere quanto di buono espresso in campo, nonostante un passivo apparso troppo pesante in relazione a quanto fatto vedere dalle Aquile.

L’esortazione arriva dal tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, che al termine della gara persa 3 a 0 contro la Lazio in conferenza stampa analizza la gara e punta l’obiettivo già verso l’importantissima sfida salvezza di sabato prossimo al Ferraris contro la Sampdoria.

“Se uno guarda il risultato non c’è molto da salvare, invece quanto di buono espresso stasera ci deve dare convinzione e forza per le prossime partite. L’ho già detto ai ragazzi. Quando si affronta una squadra di un certo valore, e si riesce a creare i presupposti per andare avanti, creando occasioni e facendo possesso palla, questo ci deve dare convinzione per il futuro – afferma l’allenatore delle Aquile –. Al primo errore ci hanno punito, dispiace perché l’interpretazione della gara fino a quel momento era stata da squadra di livello, l’avevamo preparata bene, creando tante situazioni a nostro vantaggio, ma abbiamo trovato di fronte una squadra di valore eccelso”.

Per Semplici “il risultato va oltre quello che abbiamo visto in campo” ed esorta a “prendere il buono che abbiamo fatto”, col tecnico che si toglie qualche sassolino dalla scarpa sull’arbitraggio di Irrati, giudicando eccessiva la seconda ammonizione costata ad Ampadu l’espulsione e la certezza di non prendere parte alla sfida salvezza contro i blucerchiati. “La cosa che dispiace di più è l’espulsione di Ampadu, che rivedendola mi è sembrata un poco esagerata.

L’arbitro fa parte del gioco, ha visto così e andiamo avanti, senza abbattersi troppo. Togliere Ampadu sul 2-0? A vedere quello che è successo dopo può darsi, ma ripeto: c’era tutto tranne la seconda ammonizione. Non mi piango addosso e vado avanti”. Lo Spezia si presenterà dunque al Ferraris senza il gallese, ma con la certezza di recuperare Bastoni, stasera assente per squalifica, e con la speranza di poter recuperare almeno qualcuno dei tanti assenti.

Sul fronte laziale, esprime soddisfazione Maurizio Sarri: “Siamo soddisfatti per l'evoluzione positiva della squadra, ma con l'appagamento c'è differenza. Ci sono ancora 24 punti in palio, sarebbe un errore clamoroso pensare di aver già raggiunto il nostro obiettivo. Bisogna restare concentrati. La Lazio ora è matura per il 2° posto? Non so cosa sarà possibile, ma so che sono tornato a divertirmi”.