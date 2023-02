Spezia Primavera non si ferma più Vince in rimonta anche a Viterbo

Viterbese

1

Spezia

2

VITERBESE: Chicarella, Spolverini, Fiele, Zupancic (94’ Gallitelli), Sablone, Capparella, Bersaglia (80’ Malvestuto), Giordani (69’ Piro), Cantiani (80’ Meola), Di Santo. A disp. Minucci, Ippoliti, Boni, Cutilli, Silvestroni, Iezzi, Pietrolungo, Benedetti. All. Moras.

SPEZIA: Plaia, Manfrone (77’ Cappelli), Piccioli, Loffredo, Benvenuto, Garzia, Pedicillo (68’ Beccarelli), Leoncini, Lari, Candelari, Di Giorgio (94’ Bonaccorsi). A disp. Mascardi, Brisciani, Salerno, Sacko, Raineri, Fontanarosa, Gaggini. All. Vecchio.

Arbitro: Maccarini di Arezzo (assistenti Monaco di Termoli e Croce di Nocera Inferiore).

Marcatori: 5’ Giordani, 18’ Candelari, 32’ Lari.

VITERBO – Vittoria in rimonta dello Spezia che vince 2-1 sul campo della Viterbese dopo essere passato in svantaggio nella 19ª giornata del girone B del campionato Primavera 2. Sono tre punti fondamentali per gli aquilotti che si confermano così al terzo posto della graduatoria del girone a soli due punti dall’Ascoli secondo ed a quattro dalla capolista Lazio. Team di Giuseppe Vecchio che sta attraversando un momento di forma straordinario permettendogli di recuperare punti su punti alle dirette concorrenti per le posizioni di vertice della classifica e lanciandolo come una delle favorite alla promozione nel campionato superiore di Primavera 1. I viterbesi sono un avversario tosto e difficile che già nella gara d’andata al ‘Ferdeghini’ si era imposto per 3-2 ed al 5’ è già in vantaggio grazie ad un bello spunto individuale di Giordani culminato con la rete locale. I bianchi non ci stanno e reagiscono e con manovre ariose e di qualità riescono a ribaltare il risultato grazie al 18’ a Candelari e al 32’ a Lari che finalizzano due azioni corali. Nella ripresa gli spezzini controllano la gara conseguendo tre importantissimi punti tenendo il passo delle due battistrada. Per lo Spezia è la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate e sabato prossimo cercherà la quinta nel big-match con l’Ascoli che vincendo lo lancerebbe al secondo posto.

Gli altri risultati: Ascoli-Pisa 2-1, Imolese-Perugia 2-1, Monopoli-Pescara 2-0, Reggina-Crotone 0-2, Salernitana-Cosenza 0-1, Ternana-Benevento 0-2, Virtus Entella-Lazio 0-2.

Classifica: Lazio 39 punti, Ascoli 37, Spezia e Benevento 35, Virtus Entella 31, Pescara 30, Perugia, Pisa e Cosenza 29, Crotone 27, Monopoli 21, Viterbese e Imolese 20, Salernitana 19, Ternana 14, Reggina 13.

P.G.