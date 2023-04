Sono 1500 i tifosi pronti a sostenere le Aquile Ma la trasferta al Ferraris per ora è sospesa

di Fabio Bernardini

Almeno 1500 supporter sono pronti a sostenere le Aquile, sabato prossimo, nel match-salvezza contro la Sampdoria, in programma allo stadio ‘Ferraris’ alle ore 20,45. In riva al Golfo la macchina organizzativa del tifo aquilotto si è già mossa per tempo, con sei pullman già allestiti (quattro ad opera del gruppo Belini Frizzanti, uno dal club Cavatorti, uno dal club Bertolani Romito Magra), in aggiunta ai mezzi privati e pulmini. In tantissimi si muoveranno poi in treno, in particolare i ragazzi della Curva Ferrovia che si sono dati appuntamento alla stazione centrale alle ore 17,50. Tutto, quindi, già pronto per l’esodo, in attesa che la Sampdoria comunichi le modalità di acquisto dei tagliandi nel settore ospiti (capienza di 2032 spettatori). A dire il vero, nei giorni scorsi, il club blucerchiato aveva fissato l’apertura della vendita dei ticket a domani mattina sul sito sampdoria.ticketone.it o nelle varie prevendite Ticketone.

Il tutto anche su indicazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive che nella determina dello scorso 12 aprile aveva suggerito, considerando "i profili di rischio dell’incontro, l’adozione in sede di Gos, della vendita per i residenti della provincia della Spezia esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva Spezia calcio".

Nella giornata di sabato scorso, la Sampdoria ha però precisato che la vendita è "al momento sospesa su indicazioni della questura di Genova, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte degli organi di pubblica sicurezza". Pur ribadendo che "i biglietti saranno venduti ai possessori della tessera del tifoso della società Spezia Calcio". Le rispettive questure sono, ovviamente, già in stretto contatto per predisporre al meglio la struttura preventiva visto i rapporti non certo idilliaci tra le opposte tifoserie, inaspriti nella gara di andata dalle tensioni prima e durante la gara.

Si attendono, ora, ulteriori decisioni su eventuali limitazioni o meno alla trasferta dello stesso Osservatorio e del Gos che potrebbero arrivare già oggi.

Sul fronte tecnico, oggi gli Aquilotti riprenderanno gli allenamenti. Mister Semplici dovrà rinunciare a Ampadu, squalificato dal giudice sportivo. Saranno poi assenti gli infortunati Zovko, Beck, Moutinho e Holm. Occhi puntati su Zurkowski per il quale si spera nel recupero dopo il forfeit contro la Lazio. Tornerà a disposizione Bastoni che ha scontato il turno di squalifica. Nella Samp mancherà Sabiri squalificato.