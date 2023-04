"Shomurodov ha chiesto scusa, l’ho rincuorato"

Prestazione super dello Spezia che nel week-end della Pasqua rompe le uova nel paniere alla Fiorentina di Italiano. Partita dai tanti contenuti con ex in campo a partire dal fiorentino Semplici. Per lui 6 punti in 6 partite e un pari importante. Prova da squadra, con umiltà e coraggio. Dragowski e Nzola sugli scudi, il primo confeziona l’assist per il bomber e salva su Biraghi sulla linea una maligna punizione, Nzola porta punti pesanti con un gol da grande attaccante.

Ed è proprio Dragowski ai microfoni del dopo partita: che punto è questo?

"Volevamo portare a casa punti, lo abbiamo fatto da squadra, soffrendo una grande squadra, ma abbiamo ribattuto colpo su colpo e alla fine potevamo vincere. Siamo un grande gruppo dove tutti danno il meglio in campo e fuori".

Biraghi ti ha mandato a ’quel paese’ sulla punizione, lo sai che in Europa sei il miglior portiere assist man, con due...?

"Biraghi è un caro amico come tanti altri ragazzi della Fiorentina. Io ho fatto quello che dovevo. Sugli assist sono contento, con Nzola è uno schema che proviamo, e lui è poi fantastico a fare gol".

Semplici è ovviamente felice per il punto e la prestazione. "E’ questa la mentalità che voglio trasmettere a questi ragazzi, aggressivi e non mollare mai provare a fare sempre la partita, anche oggi con tanti assenti l’abbiamo a tratti fatta con un avversario di valore. Alla fine è vero abbiamo avuto l’occasione per vincerla, e per noi sarebbe stato di vitale importanza, ma il pari è un risultato giusto. Abbiamo un portiere che ha un ottimo piede e un attaccante come Nzola che regge sempre il confronto fisico e oggi si è visto. Ci lavoriamo è vero, però dobbiamo migliorare tante cose, ma vedo che il gruppo mi segue e cresce sempre. Sono fiducioso per il proseguo del cammino. Nzola grande valore aggiunto a questa squadra, oggi ha fatto una gran gara, sono queste le sue partite, ama far la guerra e le partite molto fisiche come quella di oggi. Sicuramente lui si esalta in queste condizioni".

E cosa si dice a Shomurodov dopo un’occasione del genere nello spogliatoio?

"Ho cercato di tirarlo su perché molto abbattuto, ha chiesto scusa a tutti i compagni, ma nel calcio tutti si può sbagliare, l’ho rincuorato e il campionato è lungo ancora, e voglio che lui creda nelle sue qualità e stia tranquillo".

