Semplici: "Gran primo tempo, ko troppo pesante"

Sconfitta contro una squadra fortissima, ma tante recriminazioni. Venticinque minuti molto buoni con una traversa e gol fallito da Nzola, poi un errore dà la possibilità a Immobile di tornare a segnare. Il secondo gol e l’espulsione di Ampadu chiudono la partita. Ma lo Spezia non ha demeritato. La strada per la salvezza è lunga, ma l’atteggiamento c’è stato. Semplici, Lazio squadra più difficile da affrontare? "Gioca molto bene, squadra di grande qualità, al primo errore ci hanno punito. Potevamo andare in vantaggio, abbiamo fatto un bel primo tempo, poi dopo il secondo gol e l’espulsione gara chiusa. Ma siamo stati aggressivi e bravi nel possesso palla. Sono dispiaciuto per l’espulsione anche perchè perdo un giocatore per la prossima gara. Comunque le cose positive si sono state, come avevamo preparato. Dopo il secondo gol abbiamo perso la nostra identità. Ko troppo pesante, ma con questa mentalità possiamo raggiungere l’obiettivo" Cosa direbbe stasera ai suoi ragazzi? "Complimenti per le cose buone fatte. Dobbiamo sbagliare meno e non farci condizionare da eventuali episodi negativi"

M.Z.