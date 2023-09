Sarzana vince il Torneo 'Vettone': 3-2 all'Amatori Wasken Lodi

Inizia con un trofeo in bacheca la nuova stagione dell’Hockey Sarzana. I rossoneri hanno vinto l’ormai puntuale manifestazione del torneo ’Luigi Vettone’ sportivo e socio della società Gamma Innovation principale sponsor del club sarzanese. Nella sfida disputata al Vecchio Mercato, la formazione allenata da Paolo De Rinaldis ha superato gli avversari dell’Amatori Wasken Lodi con il punteggio di 3 a 2. Una partita decisamente vera tra due formazioni amiche, anche se rivali nel prossimo campionato di serie A1. Doppietta di Sergio Festa e sigillo di Facundo Ortiz per i rossoneri, Faccin e l’ex Najera per i lombardi diretti dal tecnico Pierluigi Bresciani. L’allenatore Paolo De Rinaldis si è affidato a Corona, Borsi, Garcia J, Ortiz, Francesco De Rinaldis, Olmos, Illuzzi, Festa, Tognacca e al secondo portiere Venè, ormai stabilmente aggregato dalla serie A2 in prima squadra. Risultato a parte i ragazzi sarzanesi sono apparsi in crescita sotto il profilo della condizione fisica e hanno fornito una prestazione convincente anche per quanto riguardo gioco e occasioni create. Da registrare qualche sbavatura difensiva e da migliorare la ’cattiveria’ sotto porta, viste le numerose occasioni create. Partita con molte occasioni e poche reti anche perhè i due portieri Corona e Grimalt si sono davvero esaltati e divertiti nel duello a distanza.