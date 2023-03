Sarzana super, la vicecapolista è ko

Sgambetto al Castiglione. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation batte 7-4 i maremmani che occupano il secondo posto in A2. Nella sfida disputata al ’Vecchio Mercato’ i rossoneri diretti da Paolo De Rinaldis hanno la meglio dell’ottimo avversario grazie a una prestazione maiuscola, arricchita dalla tripletta di Tognacca, doppietta di Angeletti e dai guizzi di Ungari e Baldocchi. Con i rossoneri salgono a 14 punti, il Castiglione resta a 25 alle spalle della capolista Giovinazzo a 26. Il tecnico ha schierato: Venè, Zamperini, Ungari, Pistelli, Angeletti, Baldocchi, Lavagetti, Tognacca, Del Gatto, Andreoni. Intanto la corazzata Trissino, dopo aver vinto la Supercoppa italiana contro l’Hockey Sarzana, è subentrata sempre ai rossoneri nell’albo d’oro della Coppa Italia. La formazione allenata da Alessandro Bertolucci in finale ha battuto ai rigori gli Amatori Lodi. Alessandro Bertolucci succede al fratello Mirko Bertolucci che vinse il trofeo a Sarzana un anno fa. Ma gli incroci non sono finiti: giovedì sera al ’Vecchio Mercato’ sfida tra i rossoneri e i veneti nel ritorno di Champions League.