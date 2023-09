Sarzana scalda i motori. Torneo con grandi firme

Un sabato di grande hockey in attesa dell’esordio stagionale. Questa sera l’Hockey Sarzana Gamma Innovation partecipa al quadrangolare in programma a Forte dei Marmi che vede di scena oltre ai padroni di casa versiliesi allenati da Alessandro Bertolucci e i sarzanesi anche Vercelli e Montebello. Quest’ultima avversaria proprio del sodalizio sarzanese nella prima giornata del campionato di serie A1 in programma sabato 7 ottobre al palazzetto di piazza Terzi. Intanto proprio sull’impianto cittadino è arrivata dal nuovo regolamento tecnico di World Skate una buona notiza per la società sarzanese. E’ stato infatti chiarito che le dimensioni minime della pista da gioco sono di 34 metri di lunghezza e 17 di larghezza quindi quelle del Vecchio Mercato.

Un chiarimento che fuga ogni dubbio sulla possibilità per il club rossonero di disputare senza deroghe e altre concessioni le competizioni europee, oltre eventualmente organizzare manifestazioni di carattere internazionale. Con la realizzazione, in corso d’opera, dei nuovi spogliatoi e la certificazione della regolarità delle dimensioni della pista di gioco dunque la società può stare tranquilla e anche mettere a tacere le voci che la vedrebbero penalizzata proprio a causa delle misure del campo di gara. Il quadrangolare di stasera dovrebbe essere l’ultimo impegno amichevole prima dell’inizio del campionato, proprio per lasciare spazio agli allenamenti e concedere qualche giorno di riposo prima dell’inizio di una lunga stagione che tra campionato e coppe lascerà ben poco riposo.