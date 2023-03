Ritorna lo Spezia Summer Camp al ’Ferdeghini’ e a Prato Nevoso

La bella stagione si avvicina e ogni anno, come da tradizione, in casa Spezia Calcio si torna a parlare di Spezia Summer Camp, l’attesissimo appuntamento dell’estate aquilotta, pronto a ripartire nella prossima estate con una nuova bellissima edizione. Sole, entusiasmo e tanto tanto divertimento, tutto a tinte bianche: è questo ciò che attenderà i numerosi ragazzi e ragazze che anche in questo nuovo anno prenderanno parte al camp. Un’occasione unica, un’esperienza splendida, di gioco e di passione, che permetterà ai partecipanti di migliorarsi e crescere, grazie al supporto dei tecnici, e soprattutto divertirsi, all’interno di un ambiente sano e professionale.

Davvero imperdibile la proposta per l’entusiasmante ’Camp home’, che si svolgerà come da tradizione sui terreni del Training Center “Bruno Ferdeghini”, su due differenti settimane. La prima, dal 12 al 17 giugno, e la seconda, dal 19 al 24 giugno. Una proposta rivolta ai ragazzi e alle ragazze compresi nella fascia d’età 6-14 anni e pensata, come sempre, con la formula “day”, che prevede il rientro dei ragazzi alle proprie abitazioni al termine dell’attività sportiva.

Novità di questa edizione 2023 è il ritono di un ’Camp away’, dopo quelli di Bedonia e del Cerreto nel periodo pre covid, in collaborazione con Champions Camp, che si svolgerà a Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, in un’unica settimana che andrà dal 16 al 22 luglio. In questo caso il camp prevede la formula “night & day”, comprensiva dunque del pernottamento dei ragazzi presso la struttura, ed è dedicato ad atleti e atlete compresi fra gli 8 e i 14 anni d’età.

Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori aggiornamenti.

