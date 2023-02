Regata d’inverno sul Po Brilla la Canottieri Velocior

Quasi 150 atleti hanno partecipato nel weekend a Torino alla ‘Regata d’inverno sul Po’, fra loro gli spezzini del settore speciale Canottieri Velocior, gareggiando contro team provenienti da Palermo, Brindisi, Napoli, Roma, Firenze, Mandello, Gavirate e Torino sotto il coordinamento del tecnico nazionale Canottaggio Special Olympics Italia Paolo Ramoni e dello staff azzurro. Il programma prevedeva, la mattina del sabato, dopo la lettura del giuramento dell’atleta, le gare di canottaggio. Quattro gli equipaggi a scendere in acqua per il sodalizio spezzino del presidente Domenico Rollo, tutti iscritti nel quattro di coppia. Alla fine di ogni finale, combattuta fino all’ultimo colpo di remo, ha visto gli equipaggi spezzini conquistare rispettivamente due medaglie di argento. La prima con Riccardo Zambelli, Giovanni Zanetti, Andrea Ciancio, Pino Cocco, al timone Maurizio Zambelli; la seconda con Lorenzo Bonati, Luca Tesconi, Francesco Vedovi, Pino Cocco timonati da Cinzia Riccobaldi. Altre due medaglie di bronzo se le sono assicurate gli altri due equipaggi scesi in acqua: Alessia Bono, Elisa Mastrini, Cinzia Riccobaldi, Pino Cocco con al timone Giorgio Mastrini; e Francesco Nieri, Leonardo Lancia, Cinzia Riccobaldi, Pino Cocco con al timone Maurizio Zambelli. Nel pomeriggio si è chiuso il programma della prima giornata con i preliminari di indoor roowing sul tempo di un minuto e staffette quattro per un minuto per società. Domenica mattina sfilata di tutti i team Special Olympics, poi le finali con la Canottieri Velocior ancora a raccogliere soddisfazioni: quattro le medaglie d’oro in questa disciplina con Andrea Ciancio, Lorenzo Bonati, Michael Marangone e Riccardo Zambelli, medaglia d’argento per Alessia Bono, bronzo per Leonardo Lancia, Francesco Nieri e Gloria Cattani, e buoni piazzamenti per Luca Tesconi ed Elisa Mastrini. Gli atleti speciali, con grande gioia, sono stati premiati direttamente dal presidente della Federazione italiana canottaggio Giuseppe Abbagnale.

Marco Magi