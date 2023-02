Polisportiva Azzurra domani la marcia

È in programma domani la 3ª marcia non competitiva organizzata dalla Polisportiva Azzurra, con partenza da via Monfalcone 148, ex circolo Beverini a Rebocco, dalle 8.30 su due tracciati di 12 e 6 chilometri. Scopo della camminata a passo libero è quello di ricordare Remo Miraudo, attivista e socio della polisportiva recentemente scomparso. I percorsi favoriranno sentieri e strade secondarie ed antiche scalinate alla riscoperta delle frazioni collinari a nord ovest della città. Iil tracciato più lungo di 12 chilometri da via Monfalcone prenderà la scalinata del Maggiano, antica via di comunicazione tra città e colline, per portare alla Foce, località Sant’Anna, Vignale, Santuario della Madonna della Guardia, ritorno da Costa di Murlo per scendere fino a Pegazzano e quindi di nuovo in via Monfalcone. Info: 339 8984443.

m. magi