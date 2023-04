Poker al Ligorna, i verdi chiudono in bellezza Banti, Lunghi, Capasso e Fiori i realizzatori

Ligorna

1

Fezzanese

4

LIGORNA: Parise, Ciampa, Mancuso (67’ Arbocò), Pocaterra, Carozza, Tancredi, Casagrande (55’ Baudi A.D.), Basciano (55’ Nani), Bongiovanni, Paggini (67’ Ardigò), Stagliano (55’ Gatti). A disp. Colleoni, Romanelli, Canevello. All. Cocuzza.

FEZZANESE: Andreoli M., Vignali, Jacob, Battini, Capasso, Bruni (71’ Moggia), Giampieri (85’ Ferrari), Banti, Lunghi (90’ Del Vigo), Fiori, Roncarà (65’ Giannini). A disp. Polese, Mazza. All. Rolla.

Arbitro: Garibaldi (assistenti Atzei ed Attanà) di Chiavari.

Marcatori: 51’ Banti, 58’ Lunghi, 61’ Capasso, 66’ Fiori, 80’ Ardigò.

GENOVA – La juniores nazionale della Fezzanese chiude in bellezza espugnando con autorità (4-1) il campo del Ligorna secondo in classifica. Proprio nell’ultimo turno i fezzanoti, sesti, riposano e non potranno giocarsi la qualificazione ai play-off che dista un solo punto. Grande la prova dell’equipe di Cristiano Rolla che pur in formazione rimaneggiata realizza quattro reti di ottima fattura con Banti, Lunghi, Capasso e Fiori che colpisce anche una traversa. Al 45’ negato da un assistente un rigore ai verdi che era stato concesso per un fallo di Parise in area su Fiori.