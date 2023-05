Pietrelli e Mori arrivano in finale Bravi gli spezzini ai nazionali Tpra

La corsa è arrivata a Roma dopo le selezioni provinciali e i successi regionali. Peccato che il titolo sia sfuggito e in alcuni casi davvero per un soffio. Il movimento tennistico spezzino si è comunque ben comportato alle fase conclusiva del torneo nazionale Tpra arrivando alla finalissima con il fantastico doppio composto da Giorgia Mori e Alessandra Pietrelli che non sono riuscite a confermare il titolo conquistato lo scorso anno. Le spezzine si sono arrese in finale contro le eterne rivali di Salerno. La selezione ligure presnete a Roma è stata rappresentata da Spezia in 6 categorie su 10: Marta Spalatra e Fabio Plicanti nei singolari Expert, Cristian Burciu nel singolare All Stars, Alessandra Pietrelli e Giorgia Mori, Fabio Paoletti e Marco Baldassare nei doppi e Pier Aldo Canessa e Marco Tamberi nel doppio Entry level.

Buono anche il passo di Fabio Plicanti che è arriva in semifinale dopo aver superato 4 turni. Si è arreso a Ciampolini che sarà poi il vincitore del torneo.

Semifinale persa al tie break anche per Pier Aldo Canessa e Marco Tamberi e per i genovesi Elisabetta Gifuni e Davide Piazza nel doppio misto. Marta Spalatra e Cristian Burciu hanno superato un turno mentre il doppio maschile Paoletti-Baldassare non ha ripetuto l’exploit del Master regionale.

Massimo Merluzzi