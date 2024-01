Pallanuoto Serie B maschile. Lerici vince rischiando la beffa: "Prestazione pessima, così non va»

Lerici Sport

5

San Giorgio

4

(0-1, 1-0, 2-0, 2-3)

LERICI SPORT: Di Donna, Vangi, Iaci 3, Telara, Sisti, Echenique, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti 2, Avvenente, Dainese, Torracca, Pietra. Allenatore: Andrea Sellaroli.

SAN GIORGIO GENOVA WP: Candò, Robustelli, De Grado, Verolla 2, Vassallo, Carazza 2, Da Monte, Massa, Ferriani, Leoncini, Maimone, Di Leo, Sacco, Manca.

Arbitro: Iannou.

LA SPEZIA – Vince, ma fatica il Lerici Sport, che dopo lo stop interno contro l’Aragno nell’esordio casalingo, spezza il digiuno nel campo amico della piscina ’Mori’ e s’impone sul fanalino di coda San Giorgio Genova di misura, al termine di una partita incolore. Vanno in rete Iaci (tripletta) e Gatti, con una doppietta, ma per tutta la gara i Coccodrilli di coach Andrea Sellaroli appaiono sfilacciati e senza mordente. Messi in cassaforte i tre punti, resta il brivido di quanto visto nell’ultima frazione, quando i genovesi quasi riescono a ribaltare il risultato a loro favore, dopo un rigore fallito da Dainese: è la traversa a salvare i padroni di casa e l’ultima marcatura di Gatti a regalare il successo risicato, ma a fronte dell’ultima forza del girone, si poteva pretendere qualcosa in più. "Una gara pessima – ammette il coach – siamo stati baciati dalla fortuna e all’ultimo se i nostri avversari non avessero fallito il tiro, non avremmo vinto. Siamo senza attenuanti, per noi è stata una delle prestazioni peggiori da quando sono qui. L’unica nota positiva è stato schierare tutti i giovani, che hanno fatto il loro in acqua". Il Lerici Sport, grazie anche allo stop della Locatelli contro la capolista Civitavecchia e dell’Aragno, resta in seconda posizione a quota 9 lunghezze. Prossima gara in trasferta contro l’altro fanalino di coda Pn Tolentino, in programma sabato 20 gennaio alle 17.15 alla ’Passetto’ di Ancona.

Risultati del girone 2 di serie B: Rapallo Nuoto-Pn Tolentino 11-10, Lib. Rn Perugia-Livorno Aquatics 8-8, Osimo Pirates Wp-Gs Aragno 11-10, Nc-Civitavecchia-Us L. Locatelli 10-4. Classifica: Nc Civitavecchia 12, Us L. Locatelli, Lerici Sport e Osimo Pirates Wp 9, Rapallo Nuoto e Gs Aragno 7, Libertas Rn Perugia e Livorno Aquatics 2, San Giorgio Wp e Pn Tolentino 0.

Chiara Tenca