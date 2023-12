Pallanuoto Serie B maschile. Lerici chiude l’anno in bellezza. Vittoria sul Livorno Aquatics

livorno Aquatics

12

LERICI SPORT

13

LERICI SPORT: Di Donna, Vangi, Pietra, Telara, Sisti, Echenique 4, Virdis 1, Casagrande, Italiani, Gatti 3, Avvenente, Dainese 5, Torracca. All. Sellaroli.

Parziali: 1-2, 1-3, 2-3, 8-5

LIVORNO – Si chiude con una vittoria, sofferta e di misura, il 2023 del Lerici Sport, che si congeda prima della pausa natalizia con sei punti all’attivo. I ragazzi di Andrea Sellaroli hanno la meglio in esterna sulla matricola Livorno Aquatics ed espugnano la piscina ’Camalich’ per 13 a 12, riscattandosi dello scivolone contro l’Aragno nell’esordio casalingo. Il risultato, però, non racconta per bene il rocambolesco incontro, in cui i Coccodrilli rischiano letteralmente di buttare alle ortiche un risultato che sembrava saldamente messo in cassaforte a metà del quarto quarto: i padroni di casa, in una manciata di minuti, passano da 4 a 12 reti e solo un guizzo di Gatti in extremis riesce a riportare i liguri in vantaggio.

"Una vittoria sofferta – commenta il tecnico - davanti a tribune gremite dal pubblico di casa, caloroso e corretto. In queste prime tre partite abbiamo fatto sei punti in trasferta in campi difficili, dalla ripresa dovremo fare di tutto per iniziare a vincere tra le mura amiche. Ma i risultati di questa prima fase hanno dimostrato che, Civitavecchia a parte, nessuno ha mai la certezza di vincere. Il campionato è molto equilibrato". E anche il portiere Francesco Di Donna dice la sua. "Molto bene i primi tre tempi e mezzo, con un ottimo attacco, ma poi abbiamo sofferto molto e dobbiamo migliorare su questo punto. Certo, ha pesato molto l’assenza di Iaci e alcune espulsioni dei senior, oltre che qualche fischio che ci ha penalizzato come nelle prime due gare: credo siano dovuti alla poca esperienza degli arbitri e al fatto che ci sia solo un direttore di gara per uno sport così fisico. Il gruppo si è molto rinnovato – continua – e bisognerà lavorare sui cali di tensione della difesa; anche la delegazione genovese, che formo con Iaci, Daniese, Gatti e Casagrande, è stata rimaneggiata. Ribadisco il nostro obiettivo: dobbiamo vincerle tutte. Mi dispiace solo per l’espulsione dell’esordio in casa, prima in 15 anni". Dopo la pausa natalizia, il Lerici Sport tornerà a giocare sabato 13 gennaio alle 15 alla ’Mori’ della Spezia in occasione della 4° di andata contro il San Giorgio Wp.

Risultati 3ª di andata del girone 2 di serie B maschile: Locatelli-Osimo 10-6, San Giorgio-Rapallo 6-12, Tolentino-Civitavecchia 3-15, Aragno-Perugia 11-11. Classifica: Civitavecchia e Locatelli 9, Aragno 7, Lerici e Osimo 6, Rapallo 4, Perugia e Livorno 1, San Giorgio e Tolentino 0.

Chiara Tenca