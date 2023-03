Nzola ha una media-gol seconda sola a Osimhen

Qualora lo Spezia si salvasse per la terza volta, l’uomo copertina sarebbe senza dubbio M’Bala Nzola. Con i suoi 11 gol il franco-angolano è quarto tra i bomber della serie A. Numeri ragguardevoli sotto ogni punto di vista: dietro Osimhen (19 gol in 20 presenze, media 0,95 a partita, un gol ogni 87,9 minuti), il nostro Mbala, con 20 presenze, è secondo con 0,55 gol a partita dietro al nigeriano e davanti a Lautaro (0,54), Lookman (0,52) Kvara (0,50) e Immobile (0,45). Questi quattro mostri lo sopravanzano tutti nella media gol per minuti: Lookman 122,3, Lautaro 145, Kvara 147,8, Immobile 151,7, Nzola sesto con 156,1. Questa statistica va letta in controluce, perché a differenza degli altri non è stato quasi mai sostituito (Coppa Italia compresa, a Bergamo) fino all’infortunio che lo ha tenuto fuori un mese.

M.G.