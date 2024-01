Nuoto sincronizzato. Lerici da applausi al trofeo ’Stelle di Natale’ a Rapallo: arriva una pioggia di medaglie

Debutto con i fiocchi per la squadra di nuoto sincronizzato del Lerici Sport al trofeo ’Stelle di Natale’ organizzato dalla Rari Nantes Camogli alle piscine comunali di Rapallo: si è trattato della prima partecipazione delle lerici in una atività che nelle piscine comunali ’Cicci Rolla’ si pratica da ottobre del 2022. Proprio per questi i risultati sono stati pressoché veramente positivi per una squadra con solo una stagione alle spalle. La categoria Ragazze si è piazzata al primo posto nella tipologia Squadra, balletto interpretato da Beatrice Pesci, Giulia D’ Ambrosio, Martha Machera, Giada Pighini, Ylenia Ashley Escobar Medina, Vittoria Ceretti e Ginevra Malaspina. Vittoria Ceretti ha ottenuto il punteggio più alto anche nella modalità Singolo. Argento nella Categoria Esordienti A per la squadra formata da Ginevra Iaria, Anna D’Esposito, Annachiara Vignoli, Mia Bonanini e Alyssa Cicconi. Invece il Solo di Ginevra Iaria ha ottenuto il primo posto del podio. Il doppio Esordienti B, ballato da Ada Piceni Belli e Alice Renna, ha ottenuto il secondo posto. Un altro oro è stato conquistato dalla squadra delle più piccoline: Nina Bonanni, Gaia Bonanni, Gaia D’Esposito, Emma Gaggelli, Agnese Di Gregorio, Maddalena Ricciardi e Giulia Pesci.