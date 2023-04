Npsg Trading Logistic under 15 brilla all’Eurocamp di Cesenatico

Ottima prova della under 15 maschile della Npsg Trading Logistic che si dimostra all’altezza delle altre squadre partecipanti all’Eurocamp di pallavolo a Cesenatico. Delle quattro squadre incontrate, provenienti da varie regioni d’Italia, i biancazzurri hanno barcollato solo di fronte alla San Paolo Ostiense che nel girone finale si è imposta 2-1 (25-23 20-25 15-14), ma che poi durante la finale per il terzoquarto posto, dopo la vittoria del primo set per 25-23, è caduta nel secondo parziale, finito sul 23-25. Gli spezzini, sostenuti dalle ragazze del Bozen Volley oltre che dai compagni più grandi dell’under 17, con nota di merito a Mattia Senesi, eletto capo ultras all’unanimità, hanno chiuso l’incontro al tie-break. Sono partiti subito fortissimo con la voglia di rivincita per la partita persa il giorno prima e si sono imposti 15-7, portando a casa un bellissimo terzo posto e coronando un anno importante a livello di crescita. Un prezioso piazzamento in un evento in cui gli atleti possono confrontarsi con pari età, provenienti da varie regioni d’Italia e con differenti metodi di insegnamento. I liguri sono partiti con un numero limitato di giocatori e con un solo cambio a disposizione. Questo ha fatto sì che tutti si siano messi a disposizione per qualsiasi ruolo, con il sorriso sulle labbra e con la consapevolezza di cosa voglia dire essere davvero un gruppo. Complice un’organizzazione ben oliata e di esperienza, i ragazzi si sono sentiti subito a casa, immersi in un ambiente amichevole in cui tutti avevano una sola cosa in testa: giocare a pallavolo.

Ilaria Gallione