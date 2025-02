Modena-Spezia 1-1: il solito Pio, poi Zaro non fa esultare Kouda

Modena, 15 febbraio 2025 – Non va oltre il pari lo Spezia sul campo del Modena. Dopo il meritato vantaggio con Pio Esposito, a quota 13 tra i cannonieri, subisce il pari di Defrel. Nel secondo tempo ritmi più bassi anche da parte degli aquilotti, a cui non basta la superiorità nel finale per chiudere la gara al meglio.

D'Angelo dà fiducia in avvio a Bertola, lasciando Mateju in panchina, poi in campo si rivede Bandinelli al rientro dalla squalifica.

Il primo squillo, dopo un'azione confusa al 4' nell'area spezzina, è proprio degli aquilotti con Bandinelli che prova due volte la conclusione e al secondo tentativo calcia forte ma centrale e Cragno blocca con sicurezza.

Grande occasione per lo Spezia al 20' con Pio Esposito che scarica il destro schiacciando il pallone, dopo la torre di Vignali e la deviazione di Lapadula, con palla che scheggia la parte alta della traversa. Ma tre minuti dopo l'attaccante fa centro: bella azione con Bandinelli che scambia con Reca il cui cross viene girato in porta con il sinistro dal limite dell'area piccola da Pio Esposito. È lo 0-1. Il doppio fallo (Reca e Bandinelli) di Beyuku non costa al francese il secondo giallo al 33', così il Modena non resta in inferiorità numerica, tra le proteste spezzine. Poi, al 41', il pareggio di casa con Defrel che riceve da Zaro (colpo di testa su corner), controlla e scarica sotto la traversa l'1-1.

Il secondo tempo inizia con il cambio di Beyuku, a rischio uscita per Mandelli, poi dopo 5 minuti il tiro a giro con il mancino di Palumbo con palla fuori non di molto. Ed è ancora il Modena ad accelerare al 33' con Caso che fa fuori Wisniewski sulla fascia e poi cede a Palumbo, che calcia con l'esterno e manda sul fondo. Nel finale, al 46', il Modena, rimane in 10, per l'espulsione di Palumbo per proteste e prima i padroni di casa sprecano un contropiede con Kamate, poi Kouda si vede respingere sulla riga da Zaro il pallone che aveva superato Gagno. Dopo un secondo tempo in cui lo Spezia non ha forzato come al solito, finisce così, con un punto sul campo modenese.

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Beyuku (1' st Magnino), Dellavalle, Cauz; Zaro, Gerli (48' st Caldara), Santoro, Idrissi (37' st Cotali); Palumbo, Caso (37' st Kamate); Defrel (27' st Gliozzi). A disp. Bagheria, Seculin, Botteghin, Vulikic, Duca, Magnino, Oliva. All. Mandelli.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Bertola, Hristov, Wisniewski; Vignali (39' st Colak), Cassata (16' st Degli Innocenti), S. Esposito, Bandinelli (16' st Kouda), Reca (39' st Aurelio); P. Esposito, Lapadula (27' st Falcinelli). A disp. Gori, Ferrer, Giorgeschi, Mateju, Candelari, Djankpata, Di Serio. All. D'Angelo.

Arbitro: Pezzuto (assistenti Margani di Latina e Arace di Lugo di Romagna, quarto uomo Djurdjevic di Roma; Var Di Martino di Teramo, Avar Paganessi di Bergamo).

Marcatori: 23' pt P. Esposito (S), 41' pt Defrel (M).

Note: spettatori 9mila circa. Espulso al 46' st Palumbo (M) per proteste. Ammoniti Bandinelli, Beyuku, Zaro, Vignali, Lapadula, Bertola, Palumbo, Degli Innocenti.