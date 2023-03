Mbala Nzola potrebbe restare in riva al golfo

di Fabio Bernardini

Il futuro di Mbala Nzola potrebbe continuare a colorarsi di bianco. "Il nostro attaccante ha l’ambizione di andare a giocare in un top club europeo – ha affermato il ds aquilotto Stefano Melissano ai microfoni di Dazn –, ma se ciò non avvenisse ha manifestato l’intenzione di restare a Spezia. Non a caso stiamo discutendo il prolungamento del contratto". Musica per le orecchie dei tifosi aquilotti che hanno eletto Mbala tra i loro beniamini, mettendo la parola fine alle incomprensioni dello scorso campionato. Il forte attaccante 26enne è al suo quarto campionato con la maglia dello Spezia, a un passo da festeggiare la centesima presenza. I 34 gol realizzati in tre anni e mezzo, dodici dei quali nell’attuale torneo, lo hanno consacrato tra i bomber più prolifici della storia bianca, ormai un top pronto a spiccare il volo per un grande club. Se dovesse arrivare la chiamata di una società di prima fascia è evidente che Nzola spiccherebbe il volo, diversamente ha già fatto sapere la volontà di restare in una società che ha creduto in lui a più riprese, anche dopo la scorsa tribolata stagione, contornato dall’affetto di un popolo che ne sta apprezzando generosità e doti tecniche. Non è un caso che, dopo il gol realizzato all’Inter, Mbala sia andato con forte slancio emotivo a festeggiare sotto la curva Ferrovia ad attestare un’affinità elettiva ormai radicata. Dispiace, piuttosto, che il goleador aquilotto non sarà a disposizione nel match-salvezza contro la Salernitana a causa della squalifica. Per preparare al meglio la gara contro i campani, lo Spezia disputerà un’amichevole, giovedì prossimo, a Monaco contro la locale formazione francese militante in Ligue 1. La gara sarà giocata al Monaco Training Center, a La Turbie, alle 11. A Monaco saranno assenti, oltre a Reca infortunato, i nazionali Nzola, Shomurodov, Ampadu, Cipot, Beck, Ekdal, Holm, Krollis, Dragowski e Esposito. Infine, fino a lunedì 27 marzo si potranno sottoscrivere i mini abbonamenti in curva per le ultime partite casalinghe.