L’under 16 batte la Juventus, in gol Bordoni e Lorenzelli

Due sconfitte e una vittoria per le giovanili nazionali dello Spezia impegnate nel triplo confronto con la Juventus. Partiamo dal successo casalingo per 2-1 degli Under 16 aquilotti, che vanno in vantaggio con Bordoni, subiscono il pari di Lontani e poi chiudono con Lorenzelli nella ripresa, scavalcando proprio i torinesi in classifica (ora sono quarti). Il tecnico Gianni Migliorini ha schierato Tortorella, Martinelli (64’ Marchini), Baldetti (52’ Ferrari), Lorenzelli, Simonelli (40’ Ebano), Romanelli (68’ Fantinati), Nicolai, Franchetti Rosada, Bordoni, Felici, Brio; in panchina restano Di Nubila, Burattini, Arrighi e Vicari.

Super batosta, invece, per gli Under 17 che, in esterna a Torino, contro la vicecapolista, vengono superati 7-0 (Boufandar, Scienza, Balzano, Biggi e la tripletta di Biliboc). Mister Leonardo Ventura ha mandato in campo Mosti, De Simone, Monteverde, Spella, Ebano, Bertoncini, Attuoni (81’ Ferretti), Vannucci, Fontanarosa (73’ Lorenzelli), Tognoni (60’ Garibotto), Di Martino (73’ Zarrouki); in panchina rimangono Benassi, Cecchinelli e Arena.

Stop al Ferdeghini anche per gli Under 15, che cadono 3-0, rimediando tutti i gol nel primo tempo (Repciuc, poi il bis di Kaba). La Juventus, in questa categoria, è capolista appaiata al Genoa, mentre lo Spezia resta al quarto posto appaiato al Monza. L’allenatore Marco Giunta ha scelto per il match Marchetto, Rapallini (73’ Bagnasco), Venturi, Ravecca, Fiocchi, Vignali, Ricci (50’ Climi), Magazzù (66’ Pellegrini), Amato (66’ Fondi), Cassano, Rosati (50’ Sartori G); in panchina Ababei, Sartori E, Dell’Amico e Del Sante.

m. magi