Lo Spezia ha cambiato il logo, ma ai tifosi non è piaciuto

La Spezia, 7 luglio 2023 – Il 2023 sarà ricordato non solo per l’amarissima retrocessione delle Aquile in Serie B ma anche per il nuovo logo coniato dallo Spezia Calcio in sostituzione del vecchio Asc, al quale i tifosi erano affezionatissimi. Il nuovo logo è nato dall’esigenza di rispecchiare la dicitura dell’attuale società aquilotta che non è più denominata ‘Associazione Calcio Spezia’, cui fa riferimento il simbolo Asc (ed erede a sua volta del glorioso FBC), ma Spezia Calcio.

L’area marketing del club aquilotto ha progettato, in tal senso, il nuovo simbolo che consta di tre elementi distintivi: la parola Spezia, posta alla sommità del logo, l’immagine stilizzata dell’aquila e in grande evidenza le lettere, con stile molto geometrico, S e C, a sintetizzare la dicitura Spezia Calcio. Due lettere che, nelle intenzioni dei dirigenti, dovrebbero ricordare un’ancora e la prua di una nave. Un simbolo che nei propositi degli ideatori dovrebbe essere ancorato ai valori della tradizione e dell’identità guardando verso il futuro. Modelli di ispirazione sono stati i tifosi aquilotti, il mare ritenuto elemento essenziale della nostra città e i loghi passati dai quali individuare gli aspetti più significativi per la storia del club.

La pubblicazione su Facebook del nuovo logo non ha sortito, però, gli effetti voluti visto che il sito ufficiale del club è stato inondato di messaggi di dissenso e protesta dei tifosi. C’è anche chi ha sottolineato la mancanza di condivisione nelle scelte su un aspetto così importante, lamentando la mancanza di una consultazione preventiva degli stessi tifosi sulle caratteristiche che avrebbe dovuto assumere il nuovo logo. Chiaro il messaggio lanciato sulla pagina del club Orgoglio Spezzino: "Simbolo Asc tatuato sulla pelle e nei cuori di noi spezzini, indissolubile". Il nuovo logo campeggerà sulle nuove maglie del nuovo sponsor tecnico Kappa, che saranno presentate a breve.

Fabio Bernardini