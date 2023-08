L’Hockey Sarzana è sempre più argentino I rossoneri puntano forte su Joaco Olmos

E’ considerato un grande talento e una speranza dell’hockey. Per la sua prima esperienza italiana ha scelto l’Hockey Sarzana Gamma Innovation, proseguendo così il feeling tra il club rossonero e l’Argentina iniziato quasi 40 anni fa con l’arrivo di Carlos Sturla. Si è presentato con il sorriso e tanta voglia di far bene Joaco Olmos, l’argentino sul quale punta il club rossonero per la prossima stagione che sarà divisa tra il campionato di serie A1, Coppa Italia e la fase preliminare della Champions League. La squadra sta riprendendo i contatti dopo le vacanze estive e l’altro pomerggio sono rientrati da casa, in Argentina, i compagni di squadra Facundo Ortiz che ha accompagnato il nuovo ingaggio Joaco Olmos. Ad attenderli prima all’aereoporto ’Galilei’ di Pisa e poi in piazza Terzi, il presidente Maurizio Corona, il tecnico Paolo De Rinaldis alcuni dirigenti e giocatori della vecchia guardia e un gruppetto di sostenitori.

Un saluto del tutto informale in vista della preparazione che inizia lunedì e della presentazione ufficiale di tutte le squadre che verrà organizzata domenica 10 settembre in piazza De Andrè. Intanto il nuovo campionato di serie A1 che scatterà sabato 7 ottobre sta delineando gli scenari. Dopo due stagioni vincenti il tecnico viareggino Alessandro Bertolucci, ex Sarzana, ha lasciato la guida del Trissino dopo due scudetti passando agli storici rivali del Forte dei Marmi. In Veneto andrà invece il portoghese Tiago Sousa. Sono stati confermati oltre a Paolo De Rinaldis a Sarzana i colleghi Manuel Viterbo (Bassano 54), Pierluigi Bresciani (Amatori Wasken Lodi), Michele Achilli (Cp Grosseto 1951), Sergio Silva (Follonica H,1952), Tommaso Colamaria (Hrc Monza), Pino Marzella (Afp Giovinazzo), Roberto Crudeli (Hockey Vercelli), Luca Chiarello (H.C.Valdagno) e Mauro Zini (Montebello).

Tra le novità anche Davide Mendo passato dal Montecchio al Sandrigo e Loris Basso che guiderà il Breganze. Il debutto stagionale dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation sarà al ’Vecchio Mercato’ contro il Montebello. Da lunedì inizia anche il cammino della Nazionale al campionato d’Europa riservato alla categoria under 17 in programma a Correggio. Una competizione che vedrà impegnato anche il giocatore sarzanese Alessio Lavagetti convocato in maglia azzurra e pronto all’esordio di domani sera contro il Portogallo.

m.m.