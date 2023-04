L’ex Palladino: "Vogliamo vincere Per centrare l’obiettivo salvezza"

L’allenatore del Monza Raffaele Palladino, ex aquilotto nella stagione 2017-18 in Serie B, ha spronato i suoi giocatori a ottenere il massimo dalla gara di stasera contro lo Spezia: "Puntiamo a fare una grande prestazione per cercare di vincere. Se riuscissimo a ottenere i tre punti potrebbe essere il risultato più importante dell’anno dato che ci permetterebbe di raggiungere la salvezza che per noi equivale a uno scudetto. Vogliamo finire bene il campionato, stiamo facendo qualcosa di meraviglioso". Il tecnico si è poi soffermato sullo Spezia: "Gotti e Semplici sono due allenatori diversi, all’inizio gli Aquilotti si difendevano un po’ più bassi, ora con Semplici stanno facendo un ottimo lavoro, non sono stati fortunati in alcune partite. Lo Spezia è una squadra coraggiosa che sa giocare bene a calcio, fisicamente preparata bene, che viene ad attaccarti alto e con grandi individualità. Il ‘Picco’ è un campo complicato che conosco bene, i tifosi aquilotti sono molto caldi, dovremo avere la fame di affrontare uno scontro salvezza". Il trainer biancorosso dovrebbe schierare la seguente formazione (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, C. Augusto, Pessina; Colpani, Caprari; Dany Mota. In dubbio Birindelli. La formazione brianzola, a quota 41 punti ha totalizzato undici vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte, con 38 reti realizzate e 43 subite. Il Monza ha un rendimento elevato in trasferta avendo conquistato 19 punti dei 41 totali. Il capocannoniere della squadra è Carlos Augusto con cinque reti, seguito da Dany Motta, Caprari e gli ex aquilotti Ciurria e Pessina con quattro gol.

Fabio Bernardini