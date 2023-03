Lerici perde la testa della classifica

Il Lerici Sport viene sconfitto 7-11 a sorpresa dal Waterpolo San Giorgio e perde il primato. La testa della classifica del girone 2 di serie B si rivoluziona: la Polisportiva Delta Roma torna prima a 27 punti, i Coccodrilli fermi a 26 vengono agganciati da Marina di Carrara e Aragno Rivarolesi. Gara tumultuosa alla ’Mori’ di Spezia, con 4 espulsioni nella seconda metà del match che costano al Lerici Sport, già privo degli squalificati Iaci e Vangi, il secondo ko (entrambi interni) dopo una prima metà della gara in assoluto equilibrio. Lerici Sport: Di Donna, Giusti, Pietra, Telara 1, Avvenente 1, Guenna, Virdis 1, Gatti 2, Italiani, Bonomo, Tamburini 2, Gardella, Sisti. Sabato 25 i ragazzi di Sellaroli saranno ospiti della Osimo Pirates (Ancona). Risultati: Rapallo-Delta Roma 6-10, Sea Sub Modena-Marina di Carrara 2-11, Aragno-Roma Vis Nova 8-4, Perugia-Osimo 7-7 Classifica: Polisportiva Delta 27, Marina di Carrara, Lerici Sport e Aragno Rivarolesi 26, Rapallo Nuoto e Osimo Pirates Wp 16, Lib. Perugia 13, San Giorgio Wp 12, Rn Roma Vis Nova e Sea Sub Modena 6.

Chiara Tenca