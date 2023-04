L’arbitro Dionisi e il brutto ricordo del 6-1 all’Olimpico

Lo Spezia questo pomeriggio al ’Franchi’ cercherà di non fare la vittima sacrificale di una Fiorentina che ha come obiettivo la decima vittoria consecutiva. Sarà un’impresa ardua per il valore dell’avversario che all’andata, però, vinse 2-1 al ’Picco’ solo nel finale e con un pizzico di fortuna.

Semplici ha alcune assenze, ma chi scenderà in campo dovrà dare il massimo perché strappare oggi un risultato positivo vorrebbe dire molto sulla strada della salvezza senza guardare le partite delle altre, prima di tutto il Verona.

E’ poco propizio anche il ricordo dell’arbitro Federico Dionisi, l’unica volta che ha diretto lo Spezia è stato nel ferale 6-1 rimediato all’Olimpico il 28 agosto 2021, non certo per colpa sua ci mancherebbe. A dirla tutta, Dionisi non è un bel ricordo neppure per la Fiorentina, visto che il 21 gennaio scorso i viola persero 1-0 in casa col Torino.

M.B.